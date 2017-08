Zverev sorprende a Federer y se corona en Montreal

MONTREAL (AP) — Alexander Zverev sorprendió el domingo a Roger Federer, se coronó en el torneo de Montreal y mantuvo viva su racha de victorias.

El alemán de apenas 20 años se impuso 6-3, 6-4 al astro suizo. Conquistó su segundo trofeo consecutivo, tras imponerse la semana pasada en Washington.

Ahora, tratará de continuar la buena racha en el torneo de Cincinnati.

“Es algo sorprendente, conseguir títulos en semanas consecutivas”, destacó Zverev, quien ha ganado 10 encuentros en fila y cortó la racha de 16 triunfos seguidos que ostentaba Federer, de 36 años. “Me siento muy bien. Creo que he jugado el mejor tenis de mi vida, pero en Cincinnati me toca un cuadro muy complicado, no sé si podré llegar tan lejos porque estoy un poco cansado”.

Asimismo, el joven igualó a Federer, con cinco torneos ganados en el presente año.

Zverev se vengó de la derrota que Federer le había endosado el 25 de junio en Halle, Alemania. Colocó en 2-2 su foja de por vida ante el legendario suizo.

Se embolsó 894.585 dólares, mientras que Federer consiguió 438.635 por su segundo puesto. El alemán trepará al séptimo lugar del ranking, merced a su segundo título en un masters durante este año, junto con el de Roma.

Paulatinamente, Zverev va luciendo como un tenista capaz de coronarse en un torneo del Grand Slam.

“Estoy ahora en el top 10, y siento que juego el tenis correcto para estar aquí”, aseveró. “Todo está saliendo de una forma muy natural”.

El joven se valió de tiros a ras de piso para impedir que Federer tomara el control del duelo en los albores. Logró el único quiebre que necesitaba para llevarse el primer set.

Se salvó en un break point cuando tenía ventaja de 1-0 en el segundo parcial, mediante aces consecutivos. Luego, consiguió el rompimiento ante un errático Federer para tomar la ventaja por 4-3 y se llevó el duelo con su saque.

Federer se perdió la oportunidad de ganar su 94to torneo, con lo que hubiera empatado a Ivan Lendl en el segundo lugar de la lista histórica encabezada por Jimmy Connors con 109 trofeos.

No dio detalles de su estado físico, pero tampoco está seguro de jugar en Cincinnati. Podría decantarse más bien por el descanso antes del Abierto de Estados Unidos, que comienza el 28 de agosto, donde tendrá la oportunidad de ganar su tercer título de Grand Slam en el año, tras triunfar en Australia y Wimbledon.

“Veré cómo me siento, luego de jugar durante cinco días, y si estoy listo o no para Cincy la semana próxima”, indicó. ”Me sentí muy bien toda la semana”.