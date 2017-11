Yanquis: Aaron Boone es entrevistado para puesto de manager

NUEVA YORK (AP) — Dado que nunca ha dirigido o entrenador en ningún nivel, Aaron Boone cree que sus orígenes le han preparado para ser el piloto de los Yanquis de Nueva York.

"Diría que de alguna manera me he estado preparando para este empleo los últimos 44 años”, dijo Boone el viernes tras ser el cuarto individuo que los Yanquis han entrevistado para cubrir la vacante que se abrió cuando el equipo dejó partir a Joe Girardi el 26 de octubre.

El abuelo de Boone, Ray, fue un infielder que en dos ocasiones fue seleccionado al Juego de Estrellas entre 1948-60. Su padre, Bob, brilló como receptor con cuatro selecciones a Juego de Estrellas entre 1972-90, y luego dirigió a Kansas City en 1995-97 y Cincinnati en 2001-03.

Aaron Boone se desempeñó como tercera base entre 1997-2009 y fue al Juego de Estrellas en 2003, cuando Nueva York le adquirió de los Rojos en la fecha límite de canjes. Su jonrón en el 11mo inning ante Tim Wakefield de Boston sentenció el séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana para los Yanquis, pero se desgarró un ligamento de la rodilla jugando básquetbol durante el receso y fue descartado por Nueva York, reemplazo con la adquisición de Alex Rodríguez.

Cuando le consultaron esta semana si A-Rod debería ser tomado en cuenta para conducir a los Yanquis, el dueño Hal Steinbrenner dijo que “mi preocupación de un candidato como ese sería la falta de experiencia como dirigente, pero más importante experiencia como coach de alguna clase. Los candidatos a la presidencia suelen ser senadores o gobernadores”.

Boone no lo ve como una valla.

"Desde luego que la experiencia es muy importancia y debe ser un elemento a considerar para todos”, dijo. “Yo he ido a los estadios de béisbol desde que tenía como 3 o 4 años, y de cierta manera he dirigido desde una edad temprana. Y luego al crecer, con mi padre en las mayores desde el día que nací hasta cuando estaba en el último año de la escuela secundaria y encontrarme rodeado de grandes equipos, grandes jugador. He vivido béisbol desde que era un niño”.

El coach de banca de los Yanquis Rob Thomson, el ex manager de Cleveland y Seattle manager Eric Wedge, y el coach de banca de San Francisco Hensley Meulens ya han sido entrevistados.

Boone nunca estuvo en una entrevista por una vacante de manager. Se desempeña como analista de ESPN desde que se retiró como jugador.