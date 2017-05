Woods estaba dormido al volante cuando fue detenido

Foto suministrada por la oficina del alguacil de Palm Beach de Tiger Woods al ser fichado por la policía por manejar bajo la influencia de fármacos el lunes, 29 de mayo de 2017. (Palm Beach County Sheriuff's office via AP)

Tiger Woods estaba dormido al volante el lunes por la madrugada, cuando la policía lo encontró en el interior de su vehículo, con el motor en marcha y una luz direccional encendida a un costado de una autopista en Florida, de acuerdo con un informe policial dado a conocer el martes.

El acta revelada por la policía indica que el golfista hablaba muy lentamente y con dificultad, aunque no presentaba alcohol en la sangre. Woods estaba tan confundido que desconocía si se encontraba cerca o lejos de su casa.

Los detalles mencionados por el documento hicieron poco por aclarar las extrañas circunstancias por las que Woods apareció en su vehículo en la madrugada de un lunes feriado. Sin embargo, confirman las declaraciones del golfista, quien dijo la víspera que no había bebido alcohol antes de que se le arrestara por conducir bajo los efectos de una sustancia controlada.

La policía afirmó que Woods “cooperó tanto como pudo”, si bien tenía problemas para mantener los ojos abiertos.

El acta se divulgó un día después de que Woods pasó casi cuatro horas detenido en la cárcel del condado de Palm Beach. La foto de su ficha mostró a Woods despeinado y con la mirada perdida. Fue una imagen muy alejada del aura de éxito que lo envolvía durante la década en que dominó el mundo del golf.

El lunes por la noche, en un comunicado, Woods atribuyó el arresto a una “reacción inesperada” a medicamentos recetados.

"Yo entiendo la gravedad de lo que hice y asumo plena responsabilidad por mis acciones”, dijo.

Woods no ha competido en cuatro meses, y el 20 de abril se sometió a una cirugía de fusión de vértebras lumbares. Fue su cuarta cirugía de espalda desde abril de 2014, y puso fin a cualquier posibilidad de que Woods volviera en lo que resta de la temporada.

En sus declaraciones a la policía, Woods dijo que había tomado varios medicamentos que se expenden con receta médica.

Según el reporte, la policía detectó algunos daños recientes en el vehículo, particularmente en el costado del conductor. Los dos neumáticos estaban desinflados, y las ruedas golpeadas. Había también daños menores en los dos parachoques, y al parecer, una luz posterior se había fundido.

El documento señala que Woods no aprobó el examen de sobriedad en la carretera porque no podía mantener el equilibrio ni seguir instrucciones. En un momento, Woods estuvo a punto de caer, y un policía corrió hacia él para sostenerlo.

Los análisis del aliento, sin embargo, mostraron que no tenía alcohol en la sangre. La policía indicó que Woods aceptó someterse a un análisis de orina.

Vestido con pantaloncillos negros y camiseta blanca, Woods dijo a los agentes que estaba regresando a casa, tras jugar golf en Los Ángeles. La semana pasada, Woods había dicho en su página de internet que no podría hacer ciertos movimientos de espalda durante tres meses por la cirugía.

El reporte mencionó cuatro medicamentos que Woods habría tomado. Entre ellos figura el Vicodin, un opiáceo usado como analgésico. Al parecer, los nombres de las otras tres drogas estaban mal escritos. Una sería el Solax, un relajante muscular o el Solox, un antiácido para el estómago. Otra sería el Etorix, un analgésico cuya venta no se aprueba todavía en Estados Unidos.

Generalmente, se prescriben analgésicos después de cirugías semejantes, pero se advierte que el paciente no debe conducir tras ingerirlos. Otros medicamentos, incluidos antialérgicos y ansiolíticos que se venden sin receta, pueden provocar adormecimiento y tampoco deben ser consumidos por una persona que va a aconducir.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advierte que Vicodin puede “afectar la capacidad mental y/o física necesaria para desempeñar tareas posiblemente peligrosas, tales como manejar un vehículo u operar maquinaria pesada; los pacientes deben tener la cautela apropiada”.

"No me di cuenta de que una mezcla de medicamentos que tenía me había afectado tan intensamente”, dijo Woods en su declaración.

Woods va a ser instruido de cargos el 5 de julio en la corte de Palm Beach por conducir bajo la influencia de una sustancia controlada. La policía le dio además una citación por estacionamiento indebido. El reporte dijo que su Mercedes Benz estaba parado en el lado derecho de la carretera.

Woods no ha jugado en un torneo de golf desde que abrió con una ronda de 77 golpes en Dubai en febrero, retirándose al día siguiente a causa de dolores en la espalda. Estaba en Los Angeles para un torneo auspiciado por la Fundación Tiger Woods, pero no participó debido la condición de su espalda.

