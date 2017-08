US Open: Leonardo Mayer recupera la ilusión de jugar

NUEVA YORK (AP) — Leonardo Mayer estaba desilusionado con el tenis hasta que la fortuna le bendijo con segundas oportunidades en Alemania hace un mes, y ahora en el Abierto de Estados Unidos.

Al competir en el cuadro principal de un Grand Slam por primera vez desde el torneo de Wimbledon de 2016, el argentino Mayer derrotó el miércoles 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 al francés Richard Gasquet y se clasificó a la segunda ronda en Flushing Meadows. No ganaba en un grande desde el Wimbledon de 2015.

Mayer entró al último Grand Slam de la temporada como ‘lucky loser’ (perdedor afortunado), la misma vía que le abrió el camino para su consagración en el Abierto de Alemania en Hamburgo en julio tras haber perdido contra Rudolf Molleker, un alemán de 16 años que entonces ocupaba el puesto 932 en el ranking.

La suma de puntos tras la conquista del segundo título de su carrera y primero desde 2014 reanimó al argentino de 30 años, acercándole a los 50 primeros del mundo.

“Me agarraron ganas de jugar de nuevo al tenis. Creo que eso fue el click”, dijo Mayer tras su victoria ante Gasquet, el 26to cabeza de serie de este US Open y un jugador que cuenta tres semifinales a lo largo de su carrera en las grandes citas. “No tenía más nada que eso. Terminé un año con tantas cosas buenas que es muy difícil en qué me centro para empezar de jugar de nuevo. De a poquito empecé a agarrar la motivación y creo que fue justo ahí en Hamburgo ganando el torneo”.

Integrante del equipo que el año pasado le dio a Argentina su primer título de la Copa Davis, Mayer acusó esta temporada el peso de todo el esfuerzo invertido en otras ediciones del torneo de selecciones.

Y es por eso que Mayer ha decidido que no competirá más en la Davis, renunciando a acudir al repechaje que Argentina disputará de visita a Kazajistán por la permanencia en el Grupo Mundial.

“Yo no voy a Kazajistán. El capitán (Daniel Orsonic) ya lo sabe. Estoy en otra etapa, ya di mucho para la Copa Davis, di el máximo, nunca di el no a nadie y di más de lo que yo podía. Me lesioné miles de veces por la Copa Davis”, señaló Mayer. “Ya dejé mi alma en la Copa Davis, ahora le toca a otros”.

No miente. Por la primera ronda en 2015, el argentino jugó el partido de individuales más largo en la historia de la Davis, un maratón de 6 horas y 42 minutos para vencer al brasileño Joao Souza.

También recordó haber aceptado convocatorias estando lesionado, incluyendo infiltrándose la cadera para disputar una serie contra Polonia el año pasado e incluso actuó contra Italia en febrero pasado, apenas días después del nacimiento de su primer hijo.

“Renegué mi calendario para que Argentina estuviese arriba”, afirmó el actual número 59 del ranking mundial.

Ahora quiere priorizar el circuito de la ATP, en el que disfrutar ir acompañado por su hijo Valentino y su novia, Milagros Aventín. Lo hicieron en Nueva York, con el carrito del bebé a un costado de la Cancha 10.

“Van mucho a la cancha conmigo. Están muy bien que me acompañen, es muy lindo y diferente”, dijo Mayer, cuyo máximo ranking fue el número 21 que alcanzó en junio de 2015.

Su próximo rival será el japonés Yuichi Sugita (44), quien en el debut venció al francés Geoffrey Blancaneax.

La calidad de su victoria ante Gasquet, con efectividad de 100 por ciento con el primer saque en el cuarto set, le entusiasma con avanzar más lejos en Nueva York.

“Le gané a un jugador de mucha calidad y peligroso”, dijo.

Eric Núñez está en Twitter como http://twitter.com/EricNunezAP