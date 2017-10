El Atlético busca enderazar su rumbo en la Champions

MADRID (AP) — El Atlético de Madrid regresó al Vicente Calderón para inspirarse.

En la víspera de un decisivo partido de la Liga de Campeones contra Qarabag el martes, el técnico Diego Simeone decidió entrenar en el viejo estadio donde el equipo se agigantó en las últimas ediciones del máximo torneo europeo.

"Somos un cuerpo técnico que podemos seleccionar dónde podemos entrenar”, dijo el entrenador argentino. “Pensamos que el lugar idóneo para hacerlo antes de este partido era en el Vicente Calderón”.

La última vez que el Atlético jugó en el Calderón fue hace más de cinco meses. El recinto será demolido eventualmente, pero el club puede seguir utilizándole.

Los colchoneros recibirán a su rival de Azerbaiyán en el nuevo estadio Wanda Metropolitano, donde su primer duelo de Champions tuvo un amargo desenlace: encajaron un gol en el último minuto para sucumbir ante Chelsea. Y no pasó del empate 1-1 ante Villarreal en la misma cancha por la liga española el pasado fin de semana.

El Atlético precisa de toda la motivación para salir de una mal racha, con apenas una victoria en sus últimos seis partidos.

Ganarle a Qarabag es de imperiosa necesidad si pretende sortear el Grupo C. Marcha tercero en la llave, rezagado a tres puntos del escolta Roma y a cinco del líder Chelsea. Empató sin goles con Qarabag en Baku el 18 de octubre.

"Es un partido que miramos con optimismo. Es un partido importante, lo jugaremos en consecuencia a nuestras necesidades. Me encantan estos momentos, son fantásticos para ver la rebeldía de este grupo”, destacó Simeone.

El panorama del Atlético es inusual. No pasó apuros para superar la fase de grupos en las últimas cuatro ediciones de la Champions, siempre primero. Fue finalista en 2014 y 2016, además de acceder a las semifinales en la pasada temporada.

Una decena de equipos llegan a la cuarta fecha con posibilidades de asegurar el pase a los octavos de final, entre ellos el vigente campeón Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain.

Manchester United y Manchester City buscarán extender sus marchas perfectas. Un triunfo sobre Benfica en el estadio Old Trafford el martes le daría al United el boleto a la próxima fase al frente del Grupo A, y el City podría hacer lo mismo si derrota al Nápoli en choque del Grupo F el miércoles.

Chelsea y Liverpool también ocupan las cimas de sus respectivos grupos, si bien no tan cómodamente. Los Blues pueden dar un paso importante hacia la clasificación el martes con sólo evitar una derrota en Roma, y Liverpool debe sumar en su compromiso en el Grupo E al medirse con NK Maribor en Anfield el miércoles, con pruebas más duras por venir de parte de Spartak de Moscú y Sevilla.

___

TOTTENHAM A LA ESPERA DE KANE

Tottenham tiene en duda a su goleador Harry Kane para la visita del Real Madrid, duelo que podría decidir al ganador del Grupo H.

Ambos equipos comparten el primer lugar de la llave con siete puntos, y empataron 1-1 en Madrid hace dos semanas, pero esta vez los Spurs echarían de menos a Kane. Por una dolencia muscular, el delantero inglés no jugó en la derrota 1-0 que Tottenham sufrió el sábado ante el United.

El Madrid, en tanto, sucumbió 2-1 en su visita a Girona el domingo, rezagándose a ocho puntos del líder Barcelona.

Tanto Tottenham como el Madrid pueden jugar con el colchón de seis puntos que le han sacado a Borussia Dortmund y Apoel.

___

EL FORMIDABLE PSG

El PSG ha anotado cerca de 50 goles esta temporada y certificará su pase a octavos con un triunfo el martes frente a Anderlecht.

Tras ser goleado 4-0 en casa hace dos semanas, Anderlecht afronta con pavor la visita al Parc des Princes por el Grupo B. El PSG ha ganado sus tres encuentros de grupos sin encajar un solo gol.

Mónaco, el equipo más goleador la temporada pasada en Francia y que alcanzó las semifinales de la Champions con un fútbol ofensivo, se tambalea en la cuerda floja de cara a su duelo contra Besiktas en Estambul el miércoles. El campeón francés se encuentra en el fondo del Grupo G con tan solo un punto. Besiktas avanzaría a la próxima fase con una victoria.

___

VALVERDE VUELVE A GRECIA

Barcelona, líder del Grupo D con el ideal de nueve puntos, visita al colista Olympiakos. Esteban Valverde, el actual técnico azulgrana, dirigió al campeón griego durante tres temporadas.

“Un partido importante en el que nos jugamos una posible clasificación, y Olympiakos se juega tres puntos importantes”, dijo Valverde. “A pesar de que me hagan un buen recibimiento no se olvidarán de animar a su equipo como han hecho siempre, no tengo ninguna duda”.

