América cierra campaña regular con triunfo sobre Santos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El volante argentino Guido Rodríguez marcó un soberbio tanto con el que el América venció 1-0 a Santos el domingo, en la última fecha del torneo Apertura mexicano.

Rodríguez sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en la meta del arquero Jonathan Orozco a los 81 minutos.

Con este resultado las “Águilas” escalaron a la tercera posición con 30 puntos y enfrentarán a Cruz Azul en los cuartos de final de la liguilla.

Santos cerró el certamen con su quinta derrota, que los dejó con 18 unidades en la 14ta posición.

A lo largo del encuentro, América lució muy presionado y con muy limitados recursos para hacer daño en el marco rival.

Santos tuvo el control del esférico más tiempo y contó también con las mejores opciones en el primer tiempo. Sin embargo, sus llegadas fueron bien contenidas por el arquero Agustín Marchesín.

América mejoró en el complemento y encontró el gol en la recta final, cuando Rodríguez definió mediante un cañonazo desde fuera del área.

Las Águilas cortaron un mes sin triunfos en el torneo de liga, donde no se imponían el 19 de octubre, ante las Chivas en el Clásico Nacional. Después de ese cotejo sufrieron dos derrotas y un empate, anotando apenas un tanto en esos duelos.

Más temprano, con un doblete del colombiano Fernando Uribe el Toluca goleó 3-1 a Tijuana.

Uribe primero mandó a las redes un certero remate de cabeza a los 25 y completó su gran actuación con un remate sin marca en el área chica a los 43. El argentino Jesús Méndez firmó la goleada con un soberbio cobro de tiro libre a los 54.

El delantero argentino Gustavo Bou descontó por los Xolos al aprovechar una falla en la zaga escarlata a los 57.

Uribe rompió la igualada con un cabezazo dentro del área para vencer al arquero de los Xolos.

Los Diablos Rojos mantuvieron su insistencia ofensiva y ampliaron su ventaja cuando Sambueza desbordó por sector izquierdo y mandó un pase rasante al área que Uribe únicamente empujó a las redes.

Con el duelo bajo control, Toluca siguió con la iniciativa y la posesión de balón. Se encontró con un nuevo tanto gracias a un tiro libre que ejecutó Méndez de manera magistral.

Los Xolos tuvieron pocas opciones y aprovecharon una de ellas por conducto de Bou, después de una falla de la zaga escarlata al intentar despejar un pase, que fue controlado por el ariete de los Xolos y sacó un disparo que fue rechazado por Luis García, pero en el contrarremate mandó el esférico a las redes.

Con la conclusión de las 17 fechas del campeonato las posiciones fueron las siguientes. Monterrey tuvo 37 puntos; Tigres 32; América 30; Morelia y Toluca 29; Cruz Azul 27; León 26; Atlas 25; Necaxa 24; Lobos 23; Tijuana 21; Pachuca 19; Guadalajara y Santos 18; Puebla y Querétaro 16; Veracruz 14 y Pumas 13.

Los enfrentamientos de los cuartos de final de la liguilla son Monterrey vs. Atlas, Tigres vs. León, América vs. Cruz Azul y Morelia vs. Toluca.