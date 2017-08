Spieth busca hazaña; McIlroy acapara la atención

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Jordan Spieth buscará completar el Grand Slam en su carrera este fin de semana. Rory McIlroy no ha ganado un major en tres años.

Pero las expectativas parecen concentrarse en el norirlandés, y todo gracias a los antecedentes que ostenta en el campo de Quail Hollow.

Es aquí donde McIlroy ganó su primer torneo dentro de la Gira de la PGA, en 2010, cuando usó el hierro 4 para enviar la pelota por encima del agua, dejándola a unos tres metros del hoyo. Se apuntó así un eagle que le permitió pasar el corte, antes de entregar tarjetas de 66 y 62 el fin de semana.

Quail Hollow es también el sitio donde McIlroy logró un marcador de 61 en la tercera ronda, para despegarse en la tabla y llevarse el triunfo por siete impactos. Ha jugado aquí siete veces, y sólo en una ha quedado por debajo de los primeros 10.

No es la efectividad de Tiger Woods, quien cosechó ocho títulos en Torrey Pines. Pero McIlroy se sentirá como en casa durante la nueva edición del PGA Championship.

Y ése es el motivo por el que las casas de apuestas lo dan como favorito por un ligero margen sobre Spieth, quien hace apenas tres semanas conquistó el Abierto Británico.

Los pronósticos de que McIlroy se coronara en Royal Birkdale eran de 20-1. Ahora, está en 7-1.

“Les he dicho que esos pronósticos no duran mucho”, comentó el martes. “Creo que en parte esto tiene que ver con la mejoría que he logrado en mi forma durante las últimas semanas. Y está también mi historial en este campo, con un par de triunfos, una derrota en desempate y algunas veces en las que he quedado entre los 10 mejores. Las cosas son un poco diferentes que hace un par de semanas”.

McIlroy ha firmado tarjetas menores a 70 en siete rondas consecutivas antes del último major del año. Sin embargo, no fue un aspirante serio al título en el Abierto Británico ni en el Bridgestone Invitational.

Un mal comienzo marcó su destino en Royal Birkdale _cinco sobre par en los primeros seis hoyos. En el Firestone, no acercó lo suficiente la pelota con sus wedges, y falló en algunos putts.

Sus disparos largos han sido tan buenos como siempre, y ello sería una ventaja en un campo reblandecido ya por la lluvia del martes. Para el resto de la semana se pronostican más tormentas.

Al igual que Spieth, McIlroy ha ganado tres de los cuatro certámenes del Grand Slam. Le falta conquistar el Masters, donde no ha estado muy cerca en los últimos tres años.

Spieth opinó que, si se realizara una encuentra entre todos los golfistas, el 100% pronosticaría que McIlroy se ceñirá alguna vez el saco verde en Augusta. Recordó que McIlroy tiene apenas 28 años y contará con varias oportunidades más.

Pero el mes pasado, Spieth habló de lo importante que había sido para él ganar su primer major en el Masters de 2015, cuando tenía 21 años. Recalcó que era bueno no permitir que la presión se acumulara, como le pasó a Phil Mickelson, quien ganó su primer major a los 34 años, o al español Sergio García quien ganó el Masters apenas en este 2017, a los 37 años.

Por ahora, McIlroy puede concentrarse en un torneo y en un campo donde ha obtenido ya los laureles de campeón.