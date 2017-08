Sara Errani, suspendida 2 meses por dopaje

LONDRES (AP) — La italiana Sara Errani deberá purgar una suspensión de dos meses, tras dar positivo de la sustancia letrozol en un control antidopaje que se realizó en febrero, informó el lunes la Federación Internacional de Tenis.

Errani atribuyó el resultado positivo a una contaminación, procedente de un medicamento que tomaba su madre tras detectársele cáncer de mama.

“Nunca, en mi vida o en mi carrera, he consumido una sustancia prohibida”, recalcó Errani en un comunicado. “Estoy sumamente decepcionada, pero al mismo tiempo me encuentro con la conciencia tranquila y estoy segura de que jamás he hecho algo indebido”.

Un panel determinó que la infracción de Errani se ubicó “en una escala menor”, pero que aun así debía ser suspendida dos meses, a partir del 3 de agosto.

La tenista quedó también descalificada de manera retroactiva de los torneos que disputó del 16 de febrero al 7 de junio. En ese periodo, su única actuación notable consistió en llegar a las semifinales en el torneo de Rabat, Marruecos, disputado en mayo. Además, avanzó a la segunda ronda en Roland Garros.

El castigo quedará cumplido el 2 de octubre. Así, Errani no podrá disputar el Abierto de Estados Unidos.

Errani llegó a la final del Abierto de Francia en 2012, y cayó ante la rusa Maria Sharapova. En dobles, junto con su compatriota Roberta Vinci, ha ganado los cuatro certámenes del Grand Slam.

Ubicada en el puesto 98 del ranking, Errani ha obtenido nueve títulos individuales y 25 de dobles en la WTA. Su mejor puesto en el escalafón de individuales ha sido el quinto, en 2013.

Asimismo, ha ayudado a que Italia consiga tres títulos de la Copa Federación.