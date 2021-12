Regulador francés recomienda refuerzo contra COVID-19 tres meses después primer ciclo de vacunación

AFP

En un video compartido casi medio millón de veces en redes sociales desde mediados de diciembre de 2021, una pediatra de Mendoza, Argentina, asegura que las vacunas contra el covid-19 contienen “hidróxido de grafeno”. También afirma que esa es la sustancia por la que “muchos deportistas del mundo” han fallecido. Pero sus dichos no tienen sustento: las vacunas contra el covid-19 no contienen grafeno ni ninguno de sus derivados, y no hay registro de que estén muriendo numerosos deportistas tras se