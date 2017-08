Real Madrid vence a Barcelona en ida de Supercopa

BARCELONA (AP) — Cristiano Ronaldo anotó un tanto que significó la ventaja antes de su expulsión, en el partido de ida de la Supercopa, una victoria por 3-1 conseguida el domingo por el Real Madrid sobre el Barcelona.

El astro portugués ingresó en la cancha a los 58 minutos y anotó con un estupendo disparo para hacer el 2-1 a los 80. Se llevó la primera tarjeta amarilla por quitarse la camiseta para lucir sus músculos durante el festejo en el Camp Nou.

Recibió la segunda amonestación y la tarjeta roja apenas dos minutos después de su gol, por lanzarse al piso para reclamar una supuesta falta de Samuel Umititi dentro del área.

Así, se perderá el compromiso de vuelta, previsto para el miércoles en la capital española. Pero su ausencia podría ser más larga.

Cristiano dio un empujón por la espalda al árbitro, tras ver la tarjeta roja.

El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, dijo que el club contempla la posibilidad de apelar la segunda amarilla a Cristiano, ante la Federación Española de Fútbol.

“Hicimos un buen partido, me puede molestar a lo mejor la expulsión de Cristiano, a lo mejor no hay penalti, pero la tarjeta es un poco fuerte”, indicó el estratega francés. “Es así, no lo podemos cambiar y vamos a ver qué podemos hacer ahora para que esté el miércoles”.

El Madrid tomó la delantera a los 50 minutos, gracias a un autogol del zaguero Gerard Piqué. El argentino Lionel Messi empató a los 77, de penal, tras una falta del arquero costarricense Keylor Navas al uruguayo Luis Suárez.

Messi elevó a 24 tantos su factura en el “Clásico”.

A los 90, cuando el conjunto “Merengue” jugaba con 10, Marco Asencio marcó el 3-1, que representó una bofetada para el conjunto local y le complicó aún más su misión para la vuelta.

“Estamos contentos con el resultado”, manifestó Zidane. “Claro que no está sentenciado, vamos a tener que jugar el miércoles. Para nosotros es un día para disfrutar, y mañana, a pensar en la vuelta”.

El Madrid ha dado un paso importante para conseguir su segundo título en la incipiente campaña, luego de doblegar al Manchester United en la Supercopa Europea. En cambio, el Barcelona de Ernesto Valverde ha comenzado la campaña con más dudas que certezas.

El conjunto catalán esperaba mostrar que con Messi, Suárez y Andrés Iniesta le basta para seguir peleándole al Madrid, pese a perder al brasileño Neymar, contratado la semana pasada por el París Saint Germain en la transferencia más cara de la historia.

Valverde optó por colocar a Gerard Deulofeu en el lugar de Neymar por izquierda. Pero ello no hizo sino evidenciar las diferencias entre ambos.

El delantero español de 23 años no tiene el talento natural ni el sentido de oportunidad que Neymar desarrolló durante cuatro temporadas con Messi y Suárez. El Barsa atacó mejor después de que el volante Denis Suárez sustituyó a Deulofeu en el comienzo de la segunda mitad.

Y mientras el Barcelona caía ante su acérrimo rival, Neymar marcaba un tanto en un buen debut con el PSG, que aplastó 3-0 a Guingamp en la liga francesa.

“No me gusta perder, y mucho menos contra el Madrid y cuando te juegas un título”, reconoció Valverde. “Dentro del palo que ha sido perder 1-3, hay cosas a rescatar, y lo tenemos que hacer”.