Rangers perderían a Beltré por lo que resta de la campaña

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Adrián Beltré podría perderse lo que resta de la temporada regular, luego que una resonancia magnética reveló el viernes que el astro dominicano sufre un tirón en los isquiotibiales izquierdos.

Los Rangers de Texas informaron que Beltré se perdería al menos cuatro semanas de actividad. Así, no alcanzaría a recuperarse sino hasta el último fin de semana de la campaña en que llegó a 3.000 hits de por vida.

“Estoy decepcionado, siento que he defraudado al equipo”, lamentó Beltré. “Trato de hacer lo mejor posible y encontrar una vía para mejorar pronto. Veremos cómo sale todo”.

Existe la posibilidad de que Beltré vuelva si los Rangers avanzan a los playoffs.

Los Rangers (66-67) disputaban el viernes el primer juego de una serie de fin de semana ante los Angelinos de Los Ángeles. Llegaron a la jornada ubicados a cuatro juegos del segundo boleto de comodín para los playoffs en la Liga Americana, cuando restan 29 duelos por disputar.

Beltré se lastimó en la séptima entrada del encuentro del jueves, una derrota por 5-1 ante Houston. El antesalista de 38 años fildeó una roleta y casi de inmediato comenzó a renquear.

“Sólo me estiré para alcanzar la pelota y escuché un tronido”, relató. “Creo que el terreno en Tampa no ayuda. Cada vez que voy a esos lugares no me agrada jugar en césped artificial”.

En 80 juegos de esta campaña, Beltré batea para .315, con 16 cuadrangulares y 66 impulsadas.

“Son números dignos de un Jugador Más Valioso, incluso si se tomaran en cuenta para 162 juegos”, opinó el manager Jeff Banister.

Apenas por segunda vez en su carrera, Beltré no jugará al menos 100 encuentros en una temporada. Pese a sus lesiones en este año, el gerente general Jon Daniels negó estar preocupado por la salud del toletero a largo plazo.

“No creo que el mismo declive por la edad que se aplica a todos nosotros afecte a Adrián”, dijo Daniels. “Saldremos de esto y veremos. Él tiene un desempeño de elite, algo que mucha gente no esperaba. Todos hemos aprendido a no hacer suposiciones sobre él”.

Ante la ausencia de Beltré, Joey Gallo jugará la mayoría de las veces como tercera base. Gallo está empatado en el tercer puesto de las mayores y en el segundo de la Americana, con 36 vuelacercas en la temporada.