Porzingis dice que no le sorprende su excelente desempeño

El jugador de los Knicks de Nueva York Kristaps Porzingis (6) se apresta a encesttar un balón recibido de Courtney Lee frente a su rival de los Nuggets de Denver Wilson Chandler, fuera de vista, durante la primera mitad del partido de la NBA el lunes 30 de octubre de 2017, en Nueva York. The Knicks vencieron por 116-110. (AP Foto/Frank Franklin II)

NUEVA YORK (AP) — Kristaps Porzingis no está sorprendido ni satisfecho con su sensacional comienzo de temporada en la NBA como el principal jugador de los Knicks.

El miércoles se ubicó tercero en la liga con 29,3 puntos por partido después del mejor comienzo de la temporada para un jugador de los Knicks de Nueva York. Ya era el primer jugador en la historia de la franquicia en anotar 30 tantos en cuatro de sus primeros cinco partidos. Luego anotó 38 puntos, la máxima cifra de su carrera, en una victoria sobre Denver el lunes.

Los Knicks lo convirtieron en el rostro de la franquicia cuando se deshicieron de Carmelo Anthony, y él ha aceptado el desafío.

"Nunca me sorprende mi desempeño", aseguró Porzingis. "Sé lo que puedo hacer en la cancha. Siempre espero lo mejor de mí".

Equilibró a los Knicks después de perder sus tres primeros partidos y los condujo a tres victorias consecutivas antes de su partido del miércoles contra Houston. La atención extra que las defensas pueden prestarle ahora que Anthony se ha ido no les ha ayudado a detener al delantero de 2,21 metros (7 pies y 3 pulgadas).

Pasó el verano entrenando en Letonia, llevando a su país natal a cuartos de final del campeonato europeo. Parecía que regresaría a Nueva York como la opción número dos, pero luego se convirtió en el pilar del equipo cuando los Knicks canjearon a Anthony a Oklahoma City antes del inicio de la temporada.

Ahora, en cierto modo, Porzingis está anotando incluso más allá de lo que hizo Anthony. "He trabajado mucho y no me sorprende que pueda jugar a este nivel ahora", afirmó Porzingis.

Porzingis sabía que necesitaría fuerza para superar la larga temporada de la NBA tras perder peso en sus dos primeras temporadas. Buscando una manera de mantener el peso, al final de la última temporada comenzó a comer barras marca Zing entre comidas, tratando de alcanzar su objetivo de ingerir alrededor de 5.000 calorías al día.

Hasta ahora la estrategia le ha funcionado. Porzingis dijo que ahora pesa alrededor de 110 kilos (243 libras), nueve kilos (20 libras) más que su peso de la temporada de novato. Se volvió tal fanático del producto que decidió invertir en la empresa y formará parte de su junta directiva.

"Les dije que si yo estaba dentro, quería involucrarme al 100 por ciento y que también quería saber de la parte comercial, no solo poner mi cara en las barras", explicó Porzingis.