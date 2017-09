Del Potro se luce, Nadal remonta y ambos avanzan en US Open

NUEVA YORK (AP) — Juan Martín del Potro brindó quizás su mejor tenis en lo que va de la temporada. El argentino desconoce todavía si este nivel basta para grandes conquistas en el único torneo del Grand Slam que ha ganado alguna vez, pero agradece seguir adelante en el US Open, donde se siente como en casa.

Otro argentino tuvo un buen comienzo. Pero en cuanto el español Rafael Nadal encontró la precisión en sus disparos, el certamen concluyó para Leonardo Mayer.

Del Potro derrotó el sábado 6-3, 6-3, 6-4 al español Roberto Bautista Agut, para instalarse en los octavos de final.

El 28vo mejor tenista del escalafón requirió de dos horas y 10 minutos para dar cuenta de Bautista Agut, merced a la efectividad de su servicio, la agresividad en sus tiros de derecha y a su “slice” de revés.

"Creo que he jugado mi mejor partido del torneo”, valoró Del Potro, cuyos mejores resultados en la campaña consisten en haber llegado a semifinales en Delray Beach y a cuartos de final en el Masters de Roma.

El tandilense, 24to preclasificado, opinó que ha jugado bien en algunos partidos durante este año, pero los ha perdido. Sin embargo, descartó que el triunfo del sábado le haya sorprendido.

“No lo tomo como algo extraordinario”, dijo. “Tampoco es que venía tan mal. Para mí es natural estar en este torneo”.

Lo ha sido desde 2009, cuando la “Torre de Tandil” se coronó aquí e hizo suponer al mundo del tenis que su carrera estaría llena de laureles. Al paso de los años, lo que ha demostrado Del Potro es una tenacidad admirable para sobreponerse a graves lesiones en las muñecas.

No volvió a jugar con regularidad sino hasta el año pasado, cuando obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

¿Puede alcanzar alturas mayores en el US Open? Del Potro prefiere la cautela.

“No es fácil ganarle a Bautista de la forma como lo hice, pero me pone contento. Es un partido más, y lo importante es que poco a poco pueda estar mejor y disfrutando, que es lo que siempre me caracterizó", dijo. "Es bueno estar a la altura de lo que el rival te exige. Quizás en la siguiente ronda este nivel no sea suficiente porque el rival será mejor todavía".

Ese rival será el austriaco Dominic Thiem, sexto preclasificado y octavo del escalafón mundial, quien doblegó en la jornada al francés Adrian Mannarino.

"Lo tiene todo para ganar el partido. Ha tenido una gran temporada”, reconoció Del Potro sobre Thiem. “Es el favorito, pero me gusta jugar contra él".

En el historial de duelos directos, Del Potro aventaja por 2-0, ambas victorias el año pasado: en Madrid y el US Open. En este último certamen le derrotó también en octavos, cuando el austríaco abandonó por lesión en el segundo set.

Nadal, el primer preclasificado, perdió el primer set. Con el techo cerrado en el estadio Arthur Ashe debido a la lluvia, comenzó a recuperar la compostura y doblegó a Mayer por 6-7 (3), 6-3, 6-1, 6-4, para instalarse en octavos.

“Cuando se ha podido aprovechar una bola de break, el partido cambió”, dijo Nadal en declaraciones a la TV. “La actitud ha sido fantástica, superando las adversidades”.

Roger Federer enfrentaba a Feliciano López, también en el Ashe.

Otra que debió remontar fue Karolina Pliskova, quien siguió pensando en mantenerse en la cima del ranking.

La checa salió adelante de un match point en el segundo set y se recuperó para vencer 3-6, 7-5, 6-4 a la china Zhang Shuai, con lo que avanzó a octavos.

Pliskova, subcampeona del año pasado, necesita al menos regresar a la final para mantenerse al frente del ranking cuando termine el último major del año. Por un momento parecía que la estrella de 25 años no llegaría muy lejos.

Pero se mantuvo con vida mientras perdía 4-5 en el segundo set, para posteriormente ganar el tercero después de recibir tratamiento de un kinesiólogo en el antebrazo derecho.

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, campeona de Wimbledon, y Elina Svitolina, cuarta preclasificada, son las otras rivales que aún pueden apoderarse del primer lugar del ranking. Svitolina eliminó más tarde a la local Shelby Rogers.

En la sorpresa de la jornada, la letona Jelena Ostapenko, campeona del Abierto de Francia, cayó 6-3, 6-2 frente a la rusa Daria Kasatkina.

___

El periodista de la AP, Eric Núñez, contribuyó con este despacho, también desde Nueva York.