Perú festeja y decretan feriado por clasificación a Rusia

LIMA (AP) — Los peruanos salieron a las calles luego que su selección ganó 2-0 a Nueva Zelanda el miércoles y logró una histórica clasificación a un Mundial después de casi cuatro décadas. El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski decretó feriado laboral el jueves.

Tras el pitazo final en el Estadio Nacional de Lima, medios locales mostraron las vías de las principales ciudades llenas de gente que celebraban reventando cohetes tras un año en el que Perú fue golpeado por una sucesión de intensas lluvias que destruyeron más de 800 pueblos.

El presidente Kuczysnki decretó feriado el jueves en todo el país y escribió en su cuenta de Twitter "esperamos más de 35 años para estar nuevamente en un mundial. Gracias guerreros por darnos esta alegría! Celebremos todos con responsabilidad. Arriba Perú! #EstamosDeVuelta".

La última semana fue habitual ver a peruanos de todas las edades vistiendo camisetas de la selección rojiblanca, un hecho inusual en las últimas décadas dadas las consecutivas derrotas del equipo nacional, que no clasificaba a una Copa del Mundo desde España 1982.

En un parque del distrito limeño de Miraflores, Rodolfo Seminario, de 60 años, bailaba música de los Andes junto a su mujer Rosa Elvira mientras bebían cerveza y un licor andino elaborado con maíz fermentado. "Después de 35 años amigo, mañana no trabajo", dijo Seminario a un camarógrafo de The Associated Press.

En otra parte del parque, frente a una pantalla gigante donde se veía el festejo del equipo dentro del Estadio Nacional, Omar Pinedo, de 18 años, comentó: "Nunca ví a Perú en un mundial, tampoco ninguno de mis amigos, es una cosa maravillosa".

El entrenador argentino de Perú, Ricardo Gareca, salió del Estadio Nacional de Lima en medio de los aplausos de los asistentes. El argentino se ha convertido el personaje público más popular del país con un índice de aprobación del 97%, según una encuesta reciente de la firma Ipsos Perú.

Perú tuvo que jugar 123 encuentros en casi cuatro décadas de eliminatorias para volver a un Mundial.

___

El camarógrafo de The Associated Press Mauricio Muñoz contribuyó a este despacho.