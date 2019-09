Paula Echevarría no se pierde el debut de Miguel Torres como comentarista deportivo

Dos meses después de anunciar que se retiraba del fútbol, Miguel Torres ha reparecido en el programa Directo Gol, de la cadena de televisión Gol, para analizar junto al resto de colaboradores la jornada de LaLiga Santander. "Preparados para la gran noche de los resúmenes en Directo Gol con ⁦Miguel Torres como invitado especial", anunció Felipe del Campo, presentador del espacio deportivo. El exfutbolista también habló de su paso por el Málaga, asegurando que ha sido el club donde "más cómodo" se ha sentido y de su nueva situación profesional. "Ha sido muy reciente, un verano más amplio de lo habitual, pero un futbolista no desconecta. Ahora veo más fútbol que antes, desde otro punto de vista y con menos responsabilidad. Pero no desconecto", declaró.

VER GALERÍA

Miguel Torres Más

El madrileño, de 33 años, ha debutado como comentarista deportivo ante la orgullosa mirada de su chica, Paula Echevarría. La actriz, de 41 años, estuvo pegada a la televisión y compartió con todos sus seguidores esta imagen en la que presume de novio. "Papi está guapo", escribió junto a varios corazones y la palabra "amor".

VER GALERÍA

Paula Echevarría Más

El futuro profesional de Miguel todavía está en el aire, pero parece que sus nuevos pasos podrían estar relacionados con el deporte. En su carta de despedida, de hecho, ya dejaba claro sus intenciones: "Fútbol, me has dado tanto que tengo mucho que devolverte, prometo no alejarme, por lo cual siempre estaré ligado a ti. ¡Gracias!". Su padre, en una entrevista concedida a Viva la vida, aseguraba que no sabía exactamante a qué se iba a dedicar su hijo. "Es un chaval normal que ahora tiene que rehacer su vida tras haber dejado el fútbol, como les pasa a todos los futbolistas", comentó.

VER GALERÍA

Miguel Torres Más

Leer más