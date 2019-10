'Estoy muy orgullosa de ti': la alegría de Lucía Rivera tras la victoria de Marc Márquez en el Mundial

Marc Márquez ha consagrado su leyenda en Tailandia tras hacerse con la victoria proclamándose campeón del mundo de moto GP por sexta vez. Aunque seguro que su teléfono movil arde a mensajes de felicitaciones, hay una que al catalán le llegará especialmente al corazón y esa es la de Lucía Rivera. La modelo se encuentra desfilando en Gran Canaria, desde donde ha vivido con intensidad la competición, y desde allí ha compartido la imagen que mejor define lo que siente en estos momentos por su pareja: Mucho orgullo.

Con una fotografía de su chico pilotando su moto a la velocidad del viento, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, ha ilustrado el gran momento junto a unas elocuente palabras: "I am so proud of you" (Estoy muy orgullosa de tí). Un mensaje directo y sincero con el que Lucía expresa todo su cariño a Marc después de una carrera, que aunque no ha podido terminar mejor, también les dio algún susto que otro, ya que el piloto sufrió una aparatosa caída durante la primera jornada de entrenamientos que le llevó directamente a la clínica del circuito.

Tras realizarle las pruebas pertinentes, como varias radiografías y una resonancia nuclear magnética desde la zona cervical hasta la sacra, se descartaron posibles lesiones. El propio Márquez ha querido tranquilizar a sus seguidores con el siguiente mensaje: "Fuerte caída esta mañana, pero afortunadamente estamos bien". Además, ha reaparecido en el circuito a bordo de su patinete, como si no hubiera pasado nada. Finalmente, logró sobreponerse a los obstáculos con creces demostrando que el tierno beso con el que se despidió de su chica antes de partir a Tailandia le dio muy buena suerte.

