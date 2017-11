Once Caldas despide al técnico Francisco Maturana

BOGOTÁ (AP) — Francisco Maturana, célebre por sus éxitos con la selección de Colombia, Atlético Nacional de Medellín y América de Cali, fue despedido el martes por Once Caldas luego de una gestión de cinco meses.

"Coherente con mis principios dije que no iba a renunciar... Soy coherente con eso, entonces no queda sino una sola opción he sido cesado, he sido echado, como quieran es igual y tengo que aceptarlo", dijo Maturana a los medios luego que se despidió de los integrantes del club.

Maturana volvió en Colombia después de 19 años de ausencia, y al Caldas luego de 31 años de entrenarlo por primera vez.

El estratega de 68 años había firmado hasta diciembre de 2018, pero las derrotas y supuestas diferencias con algunos directivos y futbolistas presionaron su despido en la antesala de la última jornada de la programación regular.

Caldas, campeón de la Copa Libertadores en 2004 y cuatro veces de la liga local (el último en 2010), ocupa la casilla 18 a 20 puntos del líder Santa Fe de Bogotá, y es uno de los 12 eliminados de cuartos de final del torneo Clausura.