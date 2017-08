Once Caldas cae 2-0 en casa frente a Atlético Bucaramanga

BOGOTÁ (AP) — Once Caldas cayó el sábado 2-0 en casa frente a Atlético Bucaramanga y la campaña del equipo de Manizales con Francisco Maturana dista de la expectativa en el torneo Clausura del fútbol colombiano.

Maturana _ex técnico de la selección nacional de Colombia_ volvió a conducir a Caldas después de 31 años y solo ha conseguido cinco de 18 puntos posibles. El estratega de 68 años se declaró profundamente descontento con el resultado.

"Siento defraudar a mucha gente pero soy como soy, si aquí quieren un técnico gritando en la raya ese no soy yo, se equivocaron... Simplemente quería dar la cara pero no me siento en condiciones de discutir de fútbol con ustedes, hoy me ganaron".

El delantero Franco Arizala anotó los goles a los 35 minutos de penal y a los 72.

Bucaramanga abandonó la última casilla con cuatro puntos, uno menos que Caldas, y el éxito lo alcanzó luego que el técnico Fernando Castro dimitió. Jaime de la Pava lo relevó.

Con diana del volante paraguayo Diego Barreto a los 37 minutos, el local Alianza Petrolera de Barrancabermeja empató 1-1 con Jaguares de Montería y sumó 11 puntos. El atacante Jesús Arrieta marcó para Jaguares a los 23 minutos.

El atacante argentino Sergio Almirón, con gol de cabeza a los tres minutos, ayudó en la victoria 2-0 del local Atlético Huila contra Rionegro y el equipo de Neiva con nueve puntos trepó a la cuarta casilla.

Otro delantero, Edison Palomino, convirtió a los 44 minutos del encuentro celebrado en el estadio Plazas Alcid de Neiva.

Tigres de Bogotá_ en el cierre de la actividad del sábado_ con tanto de Jhoaho Hinestroza a los 11 minutos sorprendió a Independiente Medellín y lo derrotó 1-0.

La fecha arrancó el viernes con el triunfo 3-1 del local Envigado frente a Deportes Tolima de Ibagué.

Posiciones: Santa Fe 15 puntos; Atlético Junior 12; Alianza Petrolera 11;

Independiente Medellín, Atlético Huila y Atlético Nacional 9; Tuluá, América de Cali y La Equidad 8; Patriotas y Tigres 7; Millonarios y Jaguares 6; Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Once Caldas y Envigado 5; Bucaramanga 4 y Rionegro 2.

La jornada seguirá el domingo con los encuentros Deportivo Cali-Patriotas, Millonarios-Atlético Junior, Deportivo Pasto-América. Tuluá-Santa Fe jugarán el lunes y el duelo Atlético Nacional y La Equidad fue pospuesto.