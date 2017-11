Nueva Zelanda y Perú quedan 0-0 en repechaje para Mundial

El jugador peruano Andre Carrillo, a la izquierda, es presionado por el neozelandés Ryan Thomas durante su partido de clasificación para el Mundial en Wellington, Nueva Zelanda, el sábado 11 de noviembre de 2017. (Ross Setford/SNPA via AP)

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Perú empató el sábado 0-0 con Nueva Zelanda, campeona de Oceanía, en el partido de ida del repechaje internacional por una plaza en el Mundial de Rusia.

Los equipos jugarán la semana que viene en Lima en el encuentro de vuelta, en el que los sudamericanos intentarán clasificarse para un mundial por primera vez desde 1982, mientras que Nueva Zelanda intenta regresar por primera vez desde 2010.

Perú, que terminó quinto en el torneo de clasificación suramericano y está 10mo en la clasificación mundial, era la gran favorita del encuentro, pero tuvo problemas en ausencia de su delantero y capitán Paolo Guerrero, suspendido tras dar positivo en un control de dopaje.

Nueva Zelanda, 122da del mundo, también sufrió un revés antes del inicio cuando una lesión latente de isquiotibiales impidió salir como titular al delantero del Burnley Chris Wood, aunque puso salir en el segundo tiempo cuando el equipo local presionaba para conseguir un gol.

El técnico de Perú, Ricardo Gareca, dijo que su equipo mereció ganar y aseguró a los aficionados que están decididos a ganar en casa.

“Tenemos muchos aficionados y todo el mundo apoya el equipo y quiero decirles que tenemos una buena oportunidad de clasificarnos, pero no será fácil”, dijo.

“No se preocupen por este resultado, porque de todos modos el equipo dará el 100% en su intento de clasificarse”.

Perú dominó los primeros compases del partido contra un nervioso equipo neozelandés, acaparando la posesión durante largos tramos y jugando con ritmo y precisión. Sin embargo, los peruanos chocaron con la firme defensa local, liderada por el capitán Winston Reid.

Perú estuvo cerca de anotar a los siete minutos después de que un error en la defensa neozelandesa permitiera que un balón desviado saliera hacia la red, antes de que el guardameta Stefan Marinovic lo despejara justo a tiempo.

Marinkovic también hizo dos paradas notables en el segundo tiempo. Primero apartó de un manotazo un balón enviado de cabeza por Aldo Corzo para mandarlo sobre el larguero a los 63, y un minuto después detuvo un disparo a quemarropa de Yordy Reina.

También Nueva Zelanda tuvo algunas oportunidades para presionar a los visitantes, y el seleccionador de los All Whites, Anthony Hudson, dijo que era significativo que su equipo no hubiera concedido un gol, aunque recalcó que “la idea es que no hemos conseguido nada”.

“La clave para nosotros, y lo dijimos desde el principio, es que no es un partido de 90 minutos, son 180 minutos”, dijo.

Kosta Barbarouses, que se vio solo en ataque con la ausencia inicial de Wood, tiró a puerta a los 33 tras escapar de la defensa peruana.

Wood, que salió al campo a los 73 minutos, tuvo un atisbo de ocasión a los 83 y Barbarouses mandó un disparo demasiado largo apenas unos segundos más tarde.

Después fue Ryan Thomas quien envió un potente disparo más allá del poste a los 85 minutos, cuando el portero peruano estaba fuera de la portería. A los 88 llegó una de las mejores oportunidades de Perú, pero a Pedro Aquino le falló la puntería cuando tenía a Marinovic en el suelo.

Perú se ha clasificado para el mundial en cuatro ocasiones anteriores y llegó a cuartos de final en 1970, pero no ha vuelto al torneo rey del fútbol desde 1982.

La selección peruana superó a Chile por diferencia de goles para quedar quinta en la clasificación suramericana y lograr un puesto en el repechaje intercontinental con los ganadores de Oceanía, que no tienen una plaza garantizada en las finales.

Nueva Zelanda solo se ha clasificado para un mundial en dos ocasiones, en 1982 y 2010.

NOTA DEL EDITOR: Una versión anterior de este despacho incluía una errata en el nombre del portero de Nueva Zelanda, Stefan Marinovic, que aparecía como Marinkovic.