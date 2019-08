Buenas noticias para Iker Casillas en su verano más atípico

No está siendo un verano como los anteriores, aunque Sara Carbonero e Iker Casillas miran con esperanzas al futuro y viven con optimismo cada momento que viven en familia. La vida del portero dio un giro de 180 grados el pasado 1 de mayo, día en el que sufrió un infarto agudo de miocardio mientras entrenaba con el Oporto. En plena recuperación, a mediados de julio anunciaba su retirada temporal del fútbol para emprender una nueva etapa como parte del staff directivo del equipo portugués, aunque parece que esa situación está a punto de cambiar. En las últimas horas, su equipo ha decidido inscribirle como jugador de su plantilla, como apunta la web de la organización responsable del campeonato luso.¿Qué significa? Legalmente ya podía ser convocado por Sérgio Conceiçao, técnico del Oporto, por lo que su recuperación avanza favorablemente.

Por el momento parece que eso no va a ocurrir, ya que por recomendación médica debe seguir guardando reposo. Iker se está tomando esta etapa como una oportunidad para reflexionar y apreciar la vida. "Ese momento de reflexión. Ese lugar que te atrapa y te impide moverte. Solamente observas el horizonte e imaginas cosas... fantásticas que llegarán", escribía en Instagram junto a una imagen en la que aparece de espaldas, mirando al horizonte con el mar de fondo. En Twitter, con la misma foto, ha dejaba claro la actitud con la que se enfrenta a su momento familiar más complicado. "Puedo con ello. Podemos con ello".

Por si su infarto no hubiera sido un susto lo suficientemente grande para su familia, llegó la operación de Sara Carbonero tras serle detectado un tumor maligno en el ovario. El matrimonio se unió más que nunca, y fue la oportunidad perfecta para demostrar que no hay nada que pueda con ellos Ahora, Sara tiene por delante una complicada etapa, pero cuenta con el apoyo incondicional de su familia y sus amigos. "Todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico", aseguraba hace unas semanas.

