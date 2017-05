Con Agassi por unos días, Djokovic inicia defensa en París

PARIS (AP) — Si lo que Novak Djokovic pretendía era sacarse un poco de presión y desviar la atención tras una serie de malos resultados, el serbio pudo haber encontrado la manera perfecta de cumplir el cometido con la contratación de Andre Agassi como una suerte de consejero en el Abierto de Francia.

Bueno, al menos durante una semana del torneo.

Con Agassi sentado en las tribunas, impasible durante el partido y callado tras el mismo, el número dos del mundo no exhibió su mejor forma al vencer el lunes 6-3, 6-4, 6-2 al español Marcel Granollers 6-3, 6-4, 6-2 para iniciar la defensa del título que le permitió completar la colección de coronas de Grand Slam en Roland Garros hace un año.

“Ahora mismo es difícil valorar si hay una diferencia significativa en la pista, porque solo llevamos unos cuantos días trabajando juntos”, señaló Djokovic. “Así que tomará algo de tiempo. ...Yo soy paciente y, para nosotros, esta es una manera excelente de arrancar nuestra colaboración y amistad. Se trata de poder conocernos y luego se verá hasta dónde podemos llegar”.

En una segunda jornada sin grandes sorpresas, Rafael Nadal emprendió el asalto por su décima corona sin precedentes en París al despachar 6-1, 6-4, 6-1 al francés Benoit Paire.

Fue una victoria cómoda para el cuarto cabeza de serie, pero de todas formas lamentó un aspecto de su desempeño: “Para mí es importante sacar mucho mejor de lo que he hecho hoy”, dijo el español.

Paire, 45to en el ranking mundial, cedió su servicio al inicio del segundo set, pero respondió rompiendo dos veces el de Nadal para tomar una ventaja de 3-1.

Pero Nadal, que rescató tres break points más en su siguiente servicio, remontó para romper dos veces y llevarse el set. Después de eso, el español sólo requirió 31 minutos para ganar el tercero y definitivo.

“Feliz por el triunfo, no fue un rival fácil para primera ronda, obviamente es un rival incómodo que de antemano ha tenido victorias importantes este año”, declaró Nadal.

Muguruza ganó 15 puntos seguidos desde que tenía ventaja de 3-2 en el primer set y rompió cinco veces el saque de Schiavone, quien ha expresado su intención de retirarse este año.

“Sé que he jugado bien aquí antes, pero eso no hace que me sienta confiada de más este año”, afirmó Muguruza, quien venció a Serena en la final del año pasado para alzarse con su primera título de Grand Slam. “Debo ganarme de nuevo esa confianza y como hoy salir a lidiar con la situación. Eso es lo que me da confianza, no el recordar cómo jugué el año pasado”.

En su segunda participación en Roland Garros, la paraguaya Verónica Cepede Royg dio el zarpazo en la primera ronda al eliminar 6-1, 6-4 a la checa Lucie Safarova, finalista de la edición de 2015 y actual número 39 del ranking.

También avanzo la colombiana Mariana Duque-Mariño al superar 7-6 (2), 6-4 a la rumana Irina-Camelia Begu.

En el cuadro masculino, el uruguayo y 22do preclasificado Pablo Cuevas se deshizo del francés 6-3, 6-2, 6-4 Maxime Hamou.

El argentino Diego Schwartzman y el dominicano Víctor Estrella Burgos salieron airosos en batallas de cinco sets ante oponentes rusos. Schwartzman doblegó 0-6, 6-4, 6-2, 6-7 (3), 9-7 a Andrey Rublev, mientras que Estrella Burgos derrotó 6-7 (9), 2-6, 7-6 (3), 6-3, 6-2 a a Teymuraz Gabashvili.

El argentino Nicolás Kicker venció en cuatro sets al bosnio Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina. El argentino Federico Delbonis y el colombiano Santiago Giraldo tuvieron debut y despedida al sucumbir ante el ruso Konstantin Kravchuk y el italiano Andreas Seppi, respectivamente.

Djokovic dio la impresión que la tarea inmediata de Agassi es de darle consejos para vivir la vida y no tanto tácticas de tenis.

Con lentes de solo sobre su calvicie, Agassi aplaudió ocasionalmente durante el partido de dos horas y media. Agassi, quien cuenta el Abierto de Francia de 1999 entre sus ocho títulos de Grand Slam, declinó responder preguntas de un reportero.

Djokovic, en cambio, sí habló bastante de la sociedad, que parece ser un breve experimento en vez de un vínculo a largo plazo, aunque el serbio insiste que su esperanza es que acabe de esa forma.

“Bueno, va estar aquí... yo espero hasta el final de esta semana. Luego se tiene que ir, porque tiene un compromiso. Son cosas que él no puede reprogramar. Eso es todo”, dijo Djokovic, cuyos 29 errores no forzados solo superaron por uno el total de Granollers. “Voy a tratar de aprovechar lo mejor posible todo el tiempo que pueda con él. Por ahora, mucha información, muchas cosas que debo asimilar”.