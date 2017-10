Monterrey se clasifica a la liguilla y elimina a Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El colombiano Avilés Hurtado anotó un gol en el segundo tiempo y Monterrey se clasificó a la liguilla por el título de la liga mexicana, al vencer el domingo 1-0 a un Pumas que quedó eliminado.

Hurtado marcó su octavo tanto del torneo a los 60 minutos y eso le bastó a Rayados para conseguir el triunfo en la 14ta fecha del torneo Clausura.

Monterrey, que a media semana perdió su paso invicto, retomó el camino del triunfo y ahora suma 30 puntos para convertirse en el primer clasificado cuando quedan tres fechas en la fase regular.

“Los seres humanos siempre tenemos una motivación y para nosotros eso era la liguilla que ya la conseguimos, pero no queremos perder el ritmo”, dijo el entrenador argentino de Rayados, Antonio Mohamed. “Nuestro objetivo es buscar ganar la liga y la Copa".

Pumas, que el miércoles logró un triunfo con el que mantenía vivas ligeras esperanzas de clasificar, permanece en 11 unidades con las que se mantiene en el 16to escalón y está oficialmente eliminado.

Será el segundo torneo en fila sin liguilla para los universitarios, que esta temporada tuvieron tres entrenadores en el banquillo.

Ninguno les dio los resultados esperados. Francisco Palencia inició el torneo y fue cesado luego de la sexta fecha. Fue relevado por el argentino Sergio Egea, quien estuvo en el cargo cinco partidos. David Patiño dirigió en los último tres.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares del país, no logra un título desde el Clausura 2011.

“La verdad no creo que la derrota haya sido justa, creo que no merecíamos perder”, dijo Patiño. “La intención que tenemos ahora es sacar lal mayor cantidad de puntos posibles, vamos a ir por todos, pero no va a ser fácil”.

Obligados a ganar para mantenerse con vida, Pumas propuso el partido desde el arranque y estuvo cerca de adelantarse a los 14, cuando el argentino Mauro Formica conectó un remate de cabeza que fue rechazado con apuros por el arquero Hugo González.

Monterrey se adelantó cuando Hurtado aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente disparo de pierna derecha que dejó sin oportunidad al portero Alfredo Saldívar.

Al igual que Pumas, otro equipo popular que se tambalea en el Apertura es el campeón Chivas, que dejó ir una ventaja de dos goles pero terminó imponiéndose 3-2 sobre Veracruz con un tanto de Javier López en el segundo tiempo.

Michelle Benítez abrió la cuenta a los 25 y Rodolfo Pizarro agregó otra anotación a los 36 para adelantar al Guadalajara pero el argentino Daniel Villalva acercó a los locales a los 48 y su compatriota Cristian Menéndez niveló las acciones a los 53.

López anotó el tanto de la victoria a los 69 para Chivas, que suma 12 puntos y se coloca en el 14to escalón, con muy pocas posibilidades de clasificarse.

Transcurridas las primeras 14 fechas, Monterrey es líder con 30 puntos seguido por América con 26 y Tigres con 25. Morelia, León y Toluca alcanzan 23, mientras que Necaxa y Cruz Azul tienen 21. Atlas llegó a 19 y Tijuana a 18, Pachuca y Lobos acumulan 17, Santos suma 15, Veracruz se quedó con 14, Chivas y Puebla alcanzan 12 y a fondo están Pumas y Querétaro con 11.

La próxima fecha arranca el viernes cuando Puebla reciba a Pumas. El sábado se desarrollarán los encuentros: Cruz Azul-Tigres, Querétaro-Atlas, Monterrey-América, León-Veracruz, Necaxa-Lobos y Chivas-Tijuana. Para el domingo, Toluca recibe a Morelia y Pachuca visita a Santos.