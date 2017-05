En el adiós de Totti, Roma obtiene boleto de ‘Champions’

ROMA (AP) — La despedida de Francesco Totti deparó el domingo un encuentro dramático y un final feliz, con una victoria de la Roma por 2-1 sobre Genoa que les dio a los “Giallorossi” el pasaje directo a la Liga de Campeones.

Diego Perotti ingresó como sustituto y anotó a los 90 minutos, para delirio del público en Roma, que honró a Totti y festejó la clasificación al certamen continental, misma que parecía escaparse sin remedio.

Casi 60.000 hinchas en el Stadio Olimpico se pusieron de pie cuando Totti, de 40 años, entró por Mohamed Salah a los 54. Pese a que “Il Capitano” no anotó ni facilitó un gol, su mera presencia cautivó a la afición.

“Desafortunadamente, me ha llegado la hora. He llorado cada día”, dijo Totti en un discurso que pronunció desde el centro de la cancha tras el final del partido. “Es una decisión que tomé con mi esposa y mi familia. Me quedaría aquí otros 25 años. Gracias Roma”.

“Me hubiera gustado escribir poemas o canciones, pero traté de expresarme con mis pies”, añadió Totti.

Muchos de los seguidores de la Roma lucieron la camiseta con el número 10 de Totti. Otros tenían casacas con la frase “capitán eterno”.

Totti disputó 786 partidos con Roma en todas las competiciones, la tercera mayor cantidad en Italia con un solo club, por detrás de Paolo Maldini (902 con el Milan) y el argentino Javier Zanetti (858 con el Inter).

La Roma finalizó en el segundo puesto, con un punto de ventaja sobre el Napoli, que se impuso 4-2 en su visita a la Sampdoria con goles de Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Marek Hamsik y el español José Callejón.

A Napoli no le quedó más remedio que disputar la fase previa de la “Champions” en agosto.

En la capital italiana, Pietro Pellegri se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en la historia de la Serie A. Su tanto dio la delantera a Genoa apenas a los tres minutos y silenció al público que vitoreaba a Totti, pese a que el veterano comenzó en el banquillo el duelo que puso el cerrojo a su brillante trayectoria de 25 años con la Roma.

Edin Dzeko igualó a los 10 minutos y Totti ingresó a la cancha para disputar el complemento. Así, atestiguó de primera mano el final emocionante.

El futuro capitán de la Roma, Daniele de Rossi, dio la vuelta a los 74. Pero Darko Lazovic igualó por los visitantes cinco minutos después.

Perotti, argentino nacionalizado español, definió de volea tras un tiro libre ejecutado por Radja Nainggolan, para desatar el festejo.

También el domingo, tras quedarse con 10 hombres y recibir un tanto en los descuentos, el Milan cerró su temporada en la Serie A italiana cayendo por 2-1 en su visita a Cagliari.

Fabio Pisacane marcó a los tres minutos de reposición tras un tiro libre de Joao Pedro, al que siguió un rebote. El brasileño había dado la ventaja a Cagliari a los 17 minutos, con un pase de Marco Borriello.

Gianluca Lapadula empató de penal por el Milan a los 72, pero el zaguero argentino Gabriel Paletta se llevó la segunda amarilla tres minutos después.

Milan, que se había clasificado ya para la Liga Europa, finalizó en el sexto puesto de la tabla. Cagliari fue undécimo.

Crotone se salvó del descenso al vencer 3-1 a un Lazio con 10 hombres. Empoli se va a la Serie B tras perder 2-1 en su visita a Palermo.

Andrea Nalini facturó un doblete para Crotone, cuyo otro gol fue obra de Diego Falcinelli. Crotone completó su primera temporada en la máxima división en sus 107 años de historias.