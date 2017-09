Miembro del COI pide medidas contra Nuzman

RIO DE JANEIRO (AP) — Richard Pound, un veterano miembro del COI, exhortó al organismo a actuar con firmeza en el caso de Carlos Nuzman, el presidente del comité olímpico brasileño que fue detenido por la policía esta semana para ser interrogado por un escándalo de compra de votos para conseguir los Juegos Olímpicos para Río de Janeiro.

Nuzman, integrante del COI, también presidió el comité organizador de los Juegos de Río.

La pesquisa sobre los sobornos salió a la luz pública pocos días antes de la reunión del Comité Olímpico Internacional en Lima, donde la próxima semana otorgará los Juegos de 2024 a París y los de 2028 a Los Ángeles.

Pound, el miembro del COI que más tiempo en funciones, dijo el viernes que la reputación del COI “está siendo manchada ante los ojos del mundo”. Consideró que el escándalo que involucra a Nuzman es un “desastre”, y opinó que el brasileño debería renunciar al COI.

“Necesitamos ser más firmes en este caso, porque estamos siendo vapuleados ante los ojos del mundo, y parece que no estamos haciendo nada”, dijo el canadiense a The Associated Press. “De hecho, probablemente no estamos haciendo mucho, más allá de esperar a ver si alguien nos dice que uno de nuestros miembros está actuando de forma ilegal, o que hay varios miembros incurriendo en conducta inapropiada”.

El COI anunció que espera recibir un reporte completo sobre el caso de Nuzman antes de tomar medidas.

"El COI está muy comprometido con la integridad de nuestra organización", aseveró el presidente del organismo, Thomas Bach. "Es por ello que estamos tomamos este asunto con mucha seriedad y lo seguimos detenidamente.

"El COI tomará todas las medidas y sanciones adecuadas en donde la evidencia sea proporcionada", añadió.

Nuzman fue detenido el martes por la policía en Río. Las autoridades francesas y brasileñas señalaron que es uno de los protagonistas de un pago de dos millones de dólares a Lamine Diack, ex presidente de la federación internacional de atletismo, a través de una cuenta en el Caribe de su hijo Papa Massata Diack.

Lamine Diack es un ex miembro del COI que ejercía mucha influencia sobre los votantes africanos.

Fredericks, también miembro del COI, perdió su lugar en un equipo de investigación del organismo que visita París y Los Ángeles. Ha negado haber cometido algún delito, y el COI indicó que respeta la "presunción de inocencia".

Según reportes en Brasil, la policía encontró 150.000 dólares en efectivo en la casa de Nuzman en Río, supuestamente divididos en cinco divisas distintas. También confiscaron sus pasaportes.

Pound dijo que siempre hubo información negativa sobre las gestiones de Nuzman al mando de los Juegos de Río, que según el canadiense se convirtieron en “estiércol” debido a los problemas de organización y falta de recursos económicos.

Sin embargo, afirmó que no había indicios de que el brasileño estuviese involucrado en corrupción.

"Hubo claramente todo tipo de quejas sobre él, sobre su conducta al provenir de Brasil y hacia el COI", lamentó Pound.

Pound añadió que muchos de los problemas de los Juegos de Río “no fueron resueltos por él (Nuzman), sino creados por él”.