Marineros moderarán actividad de Félix Hernández

SEATTLE (AP) — Los días en que Félix Hernández se valía de su potente recta y su engañoso cambio para dominar a los rivales durante siete, ocho o nueve innings se acabarán prácticamente en el futuro.

Ahora, los Marineros de Seattle consideran que abreviar las actuaciones de Hernández e incluso darle más descanso entre una apertura y otra constituyen las medidas más adecuadas para garantizar que el as venezolano se encuentre disponible para el equipo en el largo plazo.

“Pienso que esto será algo que deberemos manejar con Félix”, dijo el martes el gerente general de los Marineros, Jerry Dipoto. “No sé cómo vamos a hacer que él cumpla 33 aperturas sin manejar esto de una forma algo distinta respecto a lo que hemos hecho antes, ya sea como parte de su entrenamiento previo a la temporada como en sus rutinas durante la campaña. Haremos lo necesario para asegurar que él esté en la mejor situación posible”.

La campaña de 2017 deparó numerosas lesiones para Hernández, quien cumplió el menor número de aperturas de su carrera, con 16. Tuvo un récord de 6-5 y una efectividad de 4.36.

El “Rey Félix” ingresó en dos ocasiones a la lista de los lesionados y se perdió un total de 92 compromisos. Quedó marginado a finales de abril por una inflamación del hombro derecho. Volvió a finales de junio y entró de nuevo en la lista de inhabilitados a principios de agosto, debido a una bursitis en el mismo hombro.

En sólo dos de sus aperturas durante toda la campaña, Hernández laboró al menos siete capítulos. Los Marineros consideran que ésa será la norma en adelante.

Dipoto descartó que haya una solución específica que los Marineros puedan aplicar para que el brazo derecho del venezolano resulte más duradero. Hernández cumplirá 32 años en abril, y ha lanzado más de 2.500 entradas en su carrera.

“No sé qué pueda intentar él para permanecer saludable. Una vez que sabes que hay estos problemas, todo es cuestión de mantenimiento. Los problemas por los que ha atravesado Félix ocurren debajo de su piel. No es algo que dependa de trabajar más duro para fortalecer los ligamentos. No puedes perder peso para darle más estabilidad la articulación del codo. Eso no es realista”, explicó Dipoto.