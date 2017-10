La Serie Mundial, estímulo para Houston tras huracán

HOUSTON (AP) — Paul Daulong espera que la camiseta de los Astros de Houston que su hija le regaló después que la inundación ocasionada por el huracán Harvey destrozó su casa sirva como un amuleto de la buena suerte para que el equipo gane su primer título de la Serie Mundial.

Hasta ahora, parece estar funcionando.

Daulong empezó a vestir la camiseta después que los Astros quedaron en desventaja de 3-2 ante los Yanquis en la serie de campeonato de la Liga Americana. Houston ganó los dos siguientes encuentros como local y avanzó al Clásico de Otoño contra los Dodgers de Los Ángeles. El fiel fanático de los Astros olvidó usarla en el primer partido de la Serie Mundial _ un revés de Houston _ pero se acordó para el segundo del miércoles, que Houston ganó en entradas extras.

“Usualmente no soy muy supersticioso”, dijo Daulong esta semana desde su hogar, todavía cubierto por mugre y levantado por vigas de madera. “Pero ahora no me la pienso quitar”.

Los Daulongs y otros residentes de la zona de Houston afectada por Harvey han acogido la buena racha de los Astros. Ha servido como estímulo para muchos de los habitantes de la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos y que se recupera de las devastadores inundaciones causadas por el huracán Harvey en agosto.

“Te permite pensar en algo positivo”, dijo Paul Daulong, de 70 años. “Apenas la semana pasada vinieron arreglar la chimenea. Es algo frustrante. El que los Astros estén ganando te alegra”.

Las autoridades estiman que más 136.000 casas y estructuras sufrieron daños por el impacto de Harvey en el condado Harris, que incluye a Houston. La limpieza de escombros podría tomar varios meses. Aproximadamente 9.000 familias en el condado Harris que fueron desplazas por Harvey siguen viviendo en hoteles.

Las autoridades estiman que más 136.000 casas y estructuras sufrieron daños por el impacto de Harvey en el condado Harris, que incluye a Houston. La limpieza de escombros podría tomar varios meses. Aproximadamente 9.000 familias en el condado Harris que fueron desplazas por Harvey siguen viviendo en hoteles.

Mary Daulong, de 69 años, dijo que ella y su esposo — que temporalmente viven en un apartamento — se han asegurado estar pendientes de las obras de reconstrucción de su hogar en horas en las que no coincidan los juegos de los Astros.

“Nos poníamos a trabajar hasta el anochecer. Ya no se puede. A la hora que jueguen los Astros, paramos el trabajo”, dijo.

El alcalde de Houston Sylvester Turner señaló que, tras Harvey, la Serie Mundial tiene una importancia que va más allá de los propios Astros.

“Honestamente, están cargando a la ciudad sobre sus hombros”, dijo Turner. “La tormenta pudo golpearnos, pero no ha mermado nuestro espíritu, nuestro entusiasmo”.

El manager de los Astros A.J. Hinch dijo que el equipo es consciente de su responsabilidad al representar a Houston y llamar la atención “a las cosas que son necesarios para reconstruir a nuestra gran ciudad”.

“Le da a la ciudad una causa y le da a la gente algo para alentar cuando en otra circunstancia no tendrían mucho para sentirse entusiasta”, indicó el pitcher de los Astros Justin Verlander.