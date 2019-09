Kyrgios lo hizo de nuevo: la curiosa explicación tras desconcentrarse en la Laver Cup

Nick Kyrgios no puede con su genio. Cada partido del tenista australiano, actual número 27 del mundo, deja algo para la polémica. Esta vez no fue un raquetazo violento ni un exabrupto a los árbitros, sino una curiosa explicación que le rindió a su equipo, el de Resto del Mundo, luego de perder un game frente a Roger Federer por la Laver Cup. "Perdí la concentración. Vi a una chica realmente linda en la tribuna. Les estoy siendo totalmente honesto: me casaría con ella ahora mismo. ¡Ahora mismo!", contó Kyrgios entre risas, luego de perder su saque frente al suizo en el tercer juego del segundo set.

El momento de la explicación de Kyrgios a sus compañeros de equipo

"I lost concentration, I saw a really hot chick in the crowd. Like, I'm being jarringly honest - I'd marry her right now. Right now."- Nick Kyrgios #LaverCup pic.twitter.com/P0tTb45KYo&- Bastien Fachan (@BastienFachan) September 21, 2019

En el lugar de la cancha reservado a los jugadores del Resto del Mundo todos sonrieron, incluidos el suplente Jordan Thompson (compatriota de Kyrgios) y el canadiense Milos Raonic. El subcapitán del equipo, Patrick McEnroe, tampoco pudo evitar sonreírse.

Pero la diversión sería efímera, porque ante el público suizo Federer se recompuso y, tras perder el primer set por 7-6 (7-5 en el tie-break), se quedó con los dos siguientes por 7-5 y 10-7 y, así, le dio el quinto punto a los europeos, que vencen por 7-5 a Resto del Mundo.

Más tarde, Rafael Nadal amplió la ventaja del equipo europeo al derrotar por 6-3 y 7-6 (7-1 en el tiebreak a Raonic en algo más de dos horas. El 7-5 en el marcador global representa la máxima ventaja de los europeos en la competencia.