Green no se siente aburrido por otra final Cavs-Warriors

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Draymond Green no entiende la lógica: ¿cómo alguien puede tildar de aburrida una tercera final consecutiva de la NBA entre Golden State y Cleveland?

Las dos súper potencias de la NBA arrasaron con todos para citarse en la instancia que todo el mundo presagió cuando la temporada arrancó hace más de seis meses.

Green considera que la gente debe valorar el talento y nivel de estos dos equipos ahora.

"Me parece que es algo sensacional para la liga, contrario a esa percepción de que todo el mundo cree que es aburrida”, comentó Green el viernes. “Creo que quizás la gente no se fija que estos son dos tremendos equipos y no lo valoran. Todos quieren salir a decir: ‘esto es aburrido', que si esto y lo otro, pero lo usual es que no se sabe valorar algo hasta que lo pierdes. Y es así que yo creo que es solo es una cuestión de no saber apreciar la grandeza... Quizás sea que no se entienda lo que estás viendo. Creo que aquí tienes a dos grandiosos equipos. Así es cómo lo hemos cumplido, y quizás la gente no lo valora por las palizas y las barridas”.

“Pero la gente debería tener cuidado, ya que ahora mismo eres testigo de momentos de grandeza”, añadió.

LeBron James calificó a los Warriors unos “gigantes”, mientras Green dijo que los equipos “siempre se tienen respeto mutuo”.

Green fue el jugador fue suspendido para el quinto partido de la final de la final del año pasado por pegarle en el vientre James — y Golden State acabó desperdiciando una ventaja 3-1 en la serie y no pudo revalidar el título.

Ahora, los Warriors se presentan invictos, con marca de 12-0 en la postemporada, bien descansados y entonados luego de tres barridas al hilo, contra Portland, Utah y San Antonio.

Hay tanto de qué hablar en esta serie, incluyendo el que Mike Brown _el entrenador interino de Golden State_ enfrentará al que dirigió en el pasado.

“Es algo de lo que tengo ningún tipo de control, así ha resultado”, dijo Brown, al mando por el convaleciente Steve Kerr. “Lo tomo con tranquilidad”.