Fuente AP: Tigres negocian con Gardenhire como manager

DETROIT (AP) — Los Tigres de Detroit negocian con Ron Gardenhire para que sea el próximo manager del equipo, informó una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press el jueves con la condición de no ser identificada debido a que aún no se ha hecho un anuncio oficial.

Gardenhire fue el coach de banca de los Diamondbacks de Arizona en la pasada temporada. Dirigió a los Mellizos de Minnesota entre 2002-14.

Los Tigres buscan un reemplazante para Brad Ausmus tras cuatro temporadas al mando.

Detroit compartió el peor récord de las mayores con los Gigantes de San Francisco y afrontan un duro proceso de reconstrucción.

Los fanáticos conocen bien a Gardenhire por haber dirigido a un rival de la División Central. Los Mellizos ganaron la división seis veces en sus primeras nueve temporada a cargo, y fue el ganador del premio al Manager del Año de la Liga Americana en 2010.