Fuente AP: Hay acuerdo entre Grandes Ligas y béisbol japonés

NUEVA YORK (AP) — La oficina de Grandes Ligas, el sindicato de peloteros y el comisionado del béisbol japonés llegaron el martes a un acuerdo para establecer un nuevo sistema de transferencias, lo que abriría la puerta para que el pitcher y jardinero Shohei Ohtani reciba ofertas la próxima semana, dijo una persona cercana a la negociación.

El acuerdo no se plasma todavía por escrito, y debe ser ratificado por las Grandes Ligas, el Nippon Professional Baseball (NPB) y el Sindicato de Peloteros de las mayores, explicó la fuente, que habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque no está permitido hacer comentarios sobre el tema.

Los propietarios de las mayores tienen programada para el 1 de diciembre una votación a fin de ratificar el acuerdo. El astro japonés Ohtani podría aparecer como candidato a un contrato en esa fecha o al día siguiente, añadió la persona.

El acuerdo contempla que el periodo de negociaciones previo a la próxima campaña se reduzca de 30 a 21 días. El límite en las cuotas por transferencia seguirá en 20 millones de dólares.

El club de Ohtani, los Nippon Ham Fighters de la Liga del Pacífico, buscaría la cifra máxima por la estrella de 23 años.

Como parte del acuerdo, se implementará el 1 de noviembre próximo un sistema estratificado para las tarifas por transferencia. La cuota será de 20% de los primeros 25 millones de un contrato en las mayores, incluidas bonificaciones y alternativas de renovación. El porcentaje cae a 17,5 de los siguientes 25 millones y a 15 de cualquier monto superior a los 50 millones.

Para los contratos de ligas menores, la cuota será de 25% del bono por la firma.

Después de la próxima temporada, el periodo de transferencias se abreviará, para abarcar del 1 de noviembre al 5 de diciembre. Bajo el acuerdo previo, el periodo iba del 1 de noviembre al 1 de marzo.

Como parte de las negociaciones realizadas esta semana, el NPB retiró su exigencia de que un equipo japonés pudiera cancelar la transferencia antes de que se completara el proceso.

El sindicato de peloteros deseaba que esa provisión se eliminara, y buscaba también el periodo más breve de transferencias. La asociación gremial considera que los peloteros japoneses que llegan tarde al mercado pueden impactar las negociaciones con agentes libres que han jugado ya en las mayores.

Ohtani ganó el último premio al Jugador Más Valioso en la Liga del Pacífico. Este año, tenía una foja de 3-2 y una efectividad de 3.20 con los Fighters. Su actividad se ha moderado por dolencias de muslo y tobillo. Batea para .332 en 65 juegos, con 16 dobletes, ocho jonrones y 31 producidas.

El derecho tiene un récord de 42-15 y un promedio de carreras limpias admitidas de 2.52 en cinco campañas, durante las que ha repartido 624 ponches en 543 innings. Su promedio de bateo es de .286, con 48 vuelacercas y 166 empujadas.

Bajo el contrato colectivo de Grandes Ligas, que entró en vigencia el pasado 30 de noviembre, Ohtani está restringido a un contrato en las menores, sujeto a condiciones en la bonificación por la firma, dado que tiene menos de 25 años.

Texas tiene el mayor monto disponible para fichar a peloteros internacionales de menos de 25 años para el periodo que vence el 15 de junio, con 3.535.000 dólares. Le siguen los Yanquis de Nueva York, con 3,5 millones, Minnesota (3.245.000 dólares), Pittsburgh (2.266.750), Seattle (1.557.500) y Miami (1,49 millones).