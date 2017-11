Fuente AP: Bledsoe a los Bucks, Monroe a los Suns

MILWAUKEE (AP) — Los Suns de Phoenix canjearon al escolta Eric Bledsoe a los Bucks de Milwaukee a cambio de Greg Monroe y dos turnos en el draft de 2018, dijeron tres personas con conocimiento del acuerdo.

El acuerdo incluye selecciones de primera ronda y segunda ronda en el draft del próximo año, según las personas que hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas porque el canje todavía no había sido concretado. ESPN reportó primero sobre el acuerdo.

Bledsoe no juega con los Suns desde el 22 de octubre, cuando publicó “No quiero estar aquí” en Twitter, el mismo día que los Suns despidieron al entrenador Earl Watson. Tenía promedio de 15,7 puntos por partido esta temporada.

Los Bucks esperan que la incorporación de Bledsoe alivie la carga ofensiva de su superestrella Giannis Antetokounmpo.