Filis contratan a Gabe Kapler como nuevo manager

FILADELFIA (AP) — Los Filis de Filadelfia decidieron buscar a alguien fuera de la organización y quizás alguien que rompe el molde para su nuevo manager.

El ex jardinero Gabe Kapler fue contratado el lunes como piloto de Filadelfia, luego de una búsqueda que tomó un mes.

“Por parte iguales, me siento honrado, acepto con humildad y me entusiasmo con la oportunidad que me dan los Filis, una franquicia de primera en una ciudad con una rica historia, de tradición, de excelencia deportiva y fanáticos apasionados”, dijo Kepler en una declaración escrita.

Kapler se ha desempeñado como el directo de desarrollo de jugadores de los Dodgers de Los Ángeles desde 2014. Los Dodgers están abajo 3-2 ante los Astros de Houston en la Serie Mundial. El sexto juego será el martes por la noche en Los Ángeles.

Kapler, de 42 años, será presentado en una rueda de prensa al término del Clásico de Otoño. Reemplazará a Pete Mackanin, quien asumirá un cargo en la gerencia.

En una carrera de 12 campañas con seis equipos entre 1998-2010, Kapler bateó para .268, 82 jonrones y 386 impulsadas. No tenía antecedentes con los Filis.

"Gabe tiene una trayectoria de liderazgo, triunfo, visión moderna y buena gestión con peloteros jóvenes, y creemos plenamente que es la persona idónea para conducir a futuro esta organización”, señaló el gerente general Matt Klentak.

Esa visión moderna destaca su interés por el análisis estadístico y ciencia deportiva. Se tratan de dos aspectos fundamentales para la directiva de Filadelfia.

Los Filis vienen de una campaña con marca de 66-96, pero cuentan con un talentoso núcleo joven que repuntó en la segunda mitad.

La única experiencia de Kapler dirigiendo se dio en 2007, cuando se tomó un año sabático como jugador y tomó las riendas de la sucursal de Doble A de los Medias Rojas de Boston. También condujo a la selección de Israel en la fase previa del Clásico Mundial de béisbol 2013.