Federer vence de nuevo a Cilic, ahora en Copa Masters

LONDRES (AP) — En una reedición de la final de Wimbledon de este año, Roger Federer salió triunfante de nuevo. Y en su primera participación dentro de la Copa Masters, Jack Sock se aseguró después de unirse al astro suizo entre los semifinalistas.

Federer, segunda raqueta del mundo se recuperó tras perder el primer set y venció el jueves 6-7 (5), 6-4, 6-1 a Marin Cilic.

De antemano, Federer había obtenido su boleto a las semifinales del torneo, que pone fin a la temporada de la ATP, al ganar sus primeros dos partidos en la O2 Arena, mientras que Cilic ya estaba eliminado.

En cambio, Sock y Alexander Zverev se enfrentaron para definir al otro semifinalista de este grupo. El estadounidense se impuso 6-4, 1-6, 6-4 para obtener ese pasaje.

Sock es el primer estadounidense en disputar este torneo desde que Andy Roddick lo hizo en 2007.

“En primer lugar, no esperaba estar en Londres”, reconoció Sock, quien sólo se clasificó este mes, tras ganar el Masters de París. “París fue un gran paso para mí. Ahora, me he colocado en la posición para jugar el fin de semana, lo que es otro gran paso adelante y refuerza mi confianza”.

Federer, que superó a Cilic en sets seguidos en la final de Wimbledon, sumó cuatro break points en el primer parcial el jueves, pero no pudo concretar ninguno de ellos. Eso permitió al croata irse adelante tras conectar un revés y luego un tiro de derecha para llevarse el tiebreaker de la primera manga.

“Al comienzo me pasé de agresivo en el primer set, en vez de ser paciente en puntos cruciales”, dijo el suizo.

Federer tuvo otra oportunidad de rompimiento al inicio del segundo set, pero desaprovechó nuevamente. Su sexto intento fue diferente, y al lograrlo ganó el segundo set.

En el tercero, el suizo rompió el servicio de Cilic al arranque y se colocó en ventaja de 3-0, antes de quebrar de nuevo para irse arriba 5-1.

En las semifinales, Federer enfrentará a Dominic Thiem o David Goffin. Ambos tienen marca de 1-1 en el otro grupo y sostendrán un duelo el viernes para decidir quién se une como clasificado a Grigor Dimitrov.

Federer, que posee 19 títulos de Grand Slam y que este año se alzó con su octavo campeonato de Wimbledon, busca extender otro récord de títulos de Copa Masters. El suizo de 36 años ha ganado el torneo seis veces, dos en Houston, dos en Shanghai y otras dos en Londres.

“Estoy muy contento por llegar a este nivel de desempeño y por seguir jugando todavía al final del año”, destacó Federer, quien ganó también el Abierto de Australia esta temporada. “No lamento lada, porque superé totalmente mis expectativas. Simplemente estoy feliz por encontrarme saludable ahora, y por disfrutar”.

Federer ha llegado a semifinales en la Copa Masters 14 veces, y terminó invicto la etapa de round-robin por 10ma ocasión.