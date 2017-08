Federer se retira de Cincinnati; Nadal será número 1

El astro Roger Federer se seca la frente durante su match de la final del toerneo de Montreal contra el alemán Alexander Zverev el domingo, 13 de agosto del 2017. Federer se retiró el lunes del torneo de tenis de Cincinnati, que ha ganado siete veces, a causa de una lesión en la espalda. (Paul Chiasson/The Canadian Press via AP)

MASON, Ohio, EE.UU. (AP) — El astro Roger Federer se retiró el lunes del Masters de Cincinnati, que ha ganado siete veces, a causa de una lesión en la espalda.

En el primer día del certamen, los organizadores anunciaron la decisión. Ahora, el torneo preparatorio para el US Open se ha quedado sin cinco de los primeros seis preclasificados en el escalafón de hombres.

Federer, ganador de 19 torneos de Grand Slam dijo más tarde en una declaración que se dañó la espalda la semana pasada en el torneo en Montreal, donde perdió ante Alexander Zverev en la final el domingo.

El suizo, número 3 en el mundo, quedó fuera junto al número 1 Andy Murray, el 4 Stan Wawrinka, el 5 Novak Djokovic y el sexto, Marin Cilic, campeón defensor del torneo. Solamente el tercero del ranking, Rafael Nadal, sigue en el torneo.

El lunes, funcionarios del torneo dijeron también en Twitter que el francés Gael Monfils, número 21, se retiró a causa de un padecimiento no revelado. Todos los tenistas que han abandonado, salvo Cilic, tienen 30 años o más.

"Es solamente una coincidencia”, dijo Nadal, de 31 años. “Ya no tenemos 20 años. No estamos jugando todas las semanas. Es parte de nuestro deporte. Yo he estado en esa posición muchas veces. Les deseo que se recuperen pronto”.

La salida de Federer significa que Nadal, que perdió en Montreal en la tercera ronda, regresará al número 1 cuando se publiquen las nuevas clasificaciones de la ATP el 21 de agosto. El español no lideraba el ranking desde el 6 de julio de 2014.

Nadal ha pasado 141 semanas en el sitio de honor, al que trepó por vez primera en 2008.

“Ha sido difícil volver al número uno”, comentó. “Me alegra tener a oportunidad de estar en esa posición”.

En partidos de la primera ronda, disputados el lunes, el local Sam Querrey (15to preclasificado), se impuso 6-3, 6-0 a su compatriota Stefan Kozlov. Avanzaron también el francés Richard Gasquet, el croata Ivo Karlovic, el italiano Fabio Fognini, el español Feliciano López y el alemán Mischa Zverev.

En la rama de mujeres, quedaron eliminadas la puertorriqueña Mónica Puig y la paraguaya Verónica Cepede Royg. La estadounidense Taylor Townsend se impuso por 3-6, 6-3, 6-2 a Puig, mientras que la kazaja Yulia Putintseva se impuso 6-4, 3-6, 6-3 a Cepede Royg.

Avanzaron la checa Petra Kvitova (14ta) y la local Madison Keys (16ta).