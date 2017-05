Estrada poncha a 12, Azulejos evitan barrida en Baltimore

BALTIMORE (AP) — Un error, un jonrón y Marco Estrada le dieron a los Azulejos de Toronto una tonificante victoria ante los Orioles de Baltimore.

El mexicano Estrada igualó su récord personal con 12 ponches, Devon Travis disparó un jonrón de tres carrera y los Azulejos vencieron el domingo 3-1 a los Orioles para evitar una barrida de tres juegos.

Travis la sacó en el primer inning ante Wade Miley (1-2), luego de un error con dos outs y un sencillo. Esas tres carreras sucias bastaran que los colistas de la división Este de la Liga Americana ganasen por apenas segunda vez en nueve partidos contra los Orioles este año.

"Creo que fue notable, especialmente por la situación en la que nos encontramos”, dijo el manager de Toronto John Gibbons. “Ha sido algo sufrido”.

Estrada (3-2) toleró una carrera, cinco hits y un boleto en 7 2/3 innings. La otra ocasión en la que el mexicano sumó 12 ponches fue ante Cincinnati, el 26 de junio de 2012.

“Tienen una tremenda alineación”, dijoe l derecho. “Hay que saberles lanzar, porque cada uno de ellos la pueda sacar, especialmente en este estadio”.

Estrada tiene foja de 5-1 de por vida contra Baltimore, incluyendo de 1-0 con 1.33 de efectividad en tres aperturas este año.

"Siempre le ha ido bien ante este equipo”, dijo Gibbons. “Este es quizás el estadio más duro para lanzar, especialmente si te toca jugar de día y el clima es calienta. La pelota vuela”.

Un jonrón solitario de Adam Jones fue el único daño que los Orioles pudieron hacer ante Estrada, cuyo compatriota Roberto Osuna se encargó de los últimos tres outs para su sexto salvado en nueve oportunidades.

Toronto lleva semanas tratando de repuntar tras un inicio de 2-11. Estaban tomando algo de impulso hasta que perdieron un par de juegos por dos carreras _ el primero en extra innings _ al arrancar la serie.

"Había que frenar eso. No quieres ser barrido en ninguna parte. Había que ganar el juego”, señaló Estrada.

Por los Azulejos, el dominicano José Bautista de 3-0. El cubano Kendrys Morales de 4-1, una anotada.

Por los Orioles, los dominicanos Manny Machado de 3-0; y Welington Castillo de 4-0.