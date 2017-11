Encargado de Mundial 2022: Catar no respalda terrorismo

SHEFFIELD, Inglaterra (AP) — Los organizadores de la Copa del Mundo de 2022 enviaron un mensaje para los líderes del fútbol alemán antes de reunirse el viernes: Catar no respalda el terrorismo.

Mientras hablaba sobre la organización del Mundial en Catar, el presidente de la federación alemana de fútbol Reinhard Grindel dijo este año que los torneos “no pueden ser realizados en países que respaldan el terrorismo”.

Alemania juega un amistoso contra Inglaterra el viernes en el estadio de Wembley, y allí Grindel se encontrará con Hassan Al Thawadi, el secretario general del comité organizador del Mundial de Catar.

“Catar no patrocina el terrorismo. Catar está en la vanguardia de la lucha en contra del terrorismo”, dijo Al Thawadi el jueves a The Associated Press.

El dirigente afirmó que tiene “una gran relación con Grindel”, cuyos comentarios sobre Catar se produjeron después que varios países del Medio Oriente rompieron lazos diplomáticos con Catar, acusando al país de patrocinar a terroristas.