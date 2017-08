En un año aciago, Mónica Puig asimila un ‘baño de realidad’

NUEVA YORK (AP) — Consumada su eliminación del Abierto de Estados Unidos tras un infructuoso esfuerzo, Mónica Puig se apuró a buscar su raquetero y rauda se enfiló hacia el vestuario.

Puig, quien hace un año conquistó para Puerto Rico la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, cayó el lunes a las primeras de cambio del último Grand Slam de temporada, superada 6-4, 6-7 (4), 7-6 (4) por la croata Mirjana Lucic-Baroni.

Otra eliminación prematura en un año aciago para Puig en las grandes citas, lo que ha provocado su desplome en el ranking.

“Tengo que volver a ser la Mónica del año pasado”, señaló Puig tras un partido en el que en vano levantó cinco match points. “Ahora mismo es un momento bastante difícil”.

¿Cuán complicado?

Su marca en la temporada es de 15-18. No pasó de la segunda ronda en los Abiertos de Australia y Francia, mientras que en Wimbledon y ahora en Flushing Meadows no superó el primer turno. No encadena victorias desde el Abierto de Acapulco a inicios de marzo.

La boricua de 23 años inició la semana en el puesto 70 del ranking, distante al 27 —el tope de su carrera— que alcanzó en septiembre del año pasado, poco después de su consagración en Río de Janeiro.

Puig reconoce que no pudo gestionar el envión tras su inesperada coronación olímpica, una campaña en la que derribó a tres campeonas de Grand Slam.

“Fue un título que trajo mucha presión, creía que todas las cosas se me iban a hacer más fáciles y no es así”, dijo Puig. “Me dio un ‘reality check’ (baño de realidad)... No supe manejar el momento. Es un tema de madurez, de estar más atento de lo que estoy haciendo y de todo lo demás, porque en un instante se te puede ir todo”.

Puig sobrevivió a dos match points en el segundo set y a tres en el tercero ante una rival que en enero alcanzó las semifinales en Australia.

“Luché todo el partido, eso es muy positivo. Lo que no es positivo es que llevo una racha muy mala, de muchas pérdidas. No sé cómo salir del momento ahora mismo”, dijo Puig.

Su reto es recuperar la confianza que ha perdido.

“Como el año pasado, gané muchos partidos y eso me dio la confianza de ir a jugar bien o mal para ganar los partidos que me ponían enfrente. Tengo que parar y no ser tan fuerte conmigo mismo”, añadió.

Lo que le resta en el año es una gira de torneos de Asia, y ahí espera “zafar el año como sea... y ganar un poco más antes que se acabe la temporada”.

___

Eric Núñez está en Twitter como http://twitter.com/EricNunezAP