Efemérides de Espectáculos del 11 de septiembre

México, 10 Sep (Notimex).- Un 11 de septiembre nacieron los cineastas Brian de Palma y María Novaro; las actrices Julie Payne, Kristy McNichol, Gabriela Goldsmith y Alessandra Rosaldo; los cantantes Harry Connick y John Martin; los músicos Víctor Wooten; y el DJ estadunidense Moby.

Murieron los actores Bárbara Gil, Jessica Tandy, Lorne Greene, Kevin McCarthy, Andy Whitfield, Alexis Arquette y John Ritter; los músicos Peter Tosh y Antoine Duhamel; el cantor Francisco Fiorentino, además del guionista y escritor Larry Gelbart.

1901.- Nace el cantor argentino Heriberto Emiliano de Costa, mejor conocido como "Príncipe Azul". Debuta como solista en 1924, luego de formar parte de orquestas como la de Lomuto, Roberto Firpo y la Típica Víctor. Muere el 9 de septiembre de 1935.

1911.- Nace la modelo, bailarina y actriz española Concepción Andrés Picado, conocida como Conchita Montenegro. Inicia su trayectoria cinematográfica en 1927 con "La muñeca rota", a la que le siguen, entre otras: "Rosa de Madrid" y "Sortilegio", además de producciones francesas como "La femme et le pantin". Es la primera mujer española que triunfa en Hollywood, tanto en español como en inglés. Se retira del mundo del espectáculo en 1944. Muere el 22 de abril de 2007.

1917.- Nace el cantante, compositor y guitarrista cubano Carlos Manuel Puebla. Inicia su trayectoria en 1962 al frente de su cuarteto típico, con el que ameniza las tardes y las noches de La Bodeguita del Medio en La Habana. Compone temas como "Quiero hablar contigo" y "Este amor de nosotros". Muere el 12 de julio de 1989.

1940.- Nace el actor, productor, guionista y director de cine Brian Russell de Palma. Dirige filmes como "Carrie", "Los intocables de Eliot Ness", "Misión imposible", "Misión a Marte", "Mujer fatal" y “Domino”, esta en 2017. Ganador de diversos premios como el Oso de Plata al mejor director.

1940.- Nace la actriz estadunidense Julie Payne. Participa en películas como “The manchurian candidate”, "No hagas olas", "La isla del delfín azul" y "Girl happy" con Elvis Presley, entre otras, además de participar en series como “The restless gun”.

1948.- Nace el cantautor y músico británico John Martin, llamado en realidad Ian David McGeachy. Durante más de 40 años de trayectoria, lanza 20 álbumes de estudio, como “Bless the weather” y “One world”. En 2008 recibe el premio “A toda la carrera” de la BBC Radio 2 Folk, de manos de su amigo Phil Collins. Muere el 29 de enero 2009, año en el que le nombran oficial de la Orden del Imperio Británico.

1951.- Nace la cineasta mexicana María Novaro. Inicia en 1981 su carrera con cortometrajes. Directora, guionista, productora de cintas como “Tesoros”, “Las buenas hierbas”, En 1991 es reconocida a nivel internacional con su película "Danzón", protagonizada por la actriz María Rojo. En 2018 es propuesta para presidir del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

1955.- Muere el cantor, bandoneonista y compositor Francisco Fiorentino. Con temas como "Agua de plomo", "Orquestas de mi ciudad" y "En las noches" es considerado un arquetipo del tango de los 40. Nace el 23 de septiembre de 1905.

1958.- Nace el actor estadunidense Scott Patterson. Conocido por su papel de "Luke Danes" en la serie televisiva "Gilmore Girls" y como invitado en “Alien nation: dark horizon”, También actúa como “Peter Strahm” en la saga de cine “Saw”. Beisbolista profesional entre 1980 y 1989.

1960.- Nancy Sinatra, hija del célebre intérprete y el cantante más popular de la década de los 60, contrae matrimonio con el actor Tommy Sands, el cual sólo dura cinco años.

1962.- Nace la actriz estadunidense Kristy McNichol. Reconocida por su participación en filmes como "De miedo también se muere", "Sólo cuando me río" y la serie "Nido vacío". Interpreta a “Leticia ‘Buddy? Lawrence en la serie “Family”.

1963.- Nace la actriz mexicana Gabriela Goldsmith. Comienza su carrera artística al ganar un concurso de modelaje en 1982. Destaca en cine, teatro y televisión, en melodramas como "Quinceañera", "Simplemente María", "Alcanzar una estrella" y "La pícara soñadora". Fundadora y presidenta de la asociación Código Ayuda A.C. para apoyar a estudiantes de escasos recursos económicos. Con maestría y doctorado en Responsabilidad Social. Candidata a diputada federal, perdió en los comicios de 2018.

1964.- Nace el músico estadunidense Víctor Wooten. Virtuoso bajista estadunidense, considerado entre los mejores de los años 1990 y 2000, a veces apodado el "Michael Jordan del bajo". Con discos como “A show of hands”, “Sword and stone” y “Words and tones”. Ganador de cinco premios Grammy. Escribe la novela “The music lesson. A spiritual search for growth trough music”.

1965.- Nace el productor, compositor de música electrónica, escritor y DJ estadunidense Rochard Melville Hail, mejor conocido como Moby. En los años 80 es miembro de la banda Vatican Commandos. Ya como solista lanza el tema "Go", un éxito "underground" superado en 1999 por "Play", del que vende 12 millones de copias. También usa el seudónimo “Pacha”. Compone la banda sonora del documental “Earthlings”. En 2016 publica la autobiografía “Porcelain”. Lanza 16 discos de estudio, uno en vivo, una decena compilatorios y cuatro EP.

1967.- Nace el músico, cantante, conductor y actor estadunidense Harry Connick Jr. Inicia su carrera con dos álbumes enfocados al jazz, tiene éxitos con discos como "Blue light, red light" y "25". En 2016 lanza el programa de televisión “Harry”. Ganador de varios premios Grammy y Emmy, es nominado al Tony por sus actuaciones en Broadway. Actúa en series como “Will and Grace” y cintas como “El día de la Independencia”, además de presentar la banda sonora de “Cuando Harry conoce a Sally”. En 1991 es nominado a un premio Oscar por una canción.. Presentador de programas, juez en el programa “American Idol”. En 2018 recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood,

1968.- Nace la cantante estadunidense Kay Hanley. Vocalista del grupo Letters to Cleo, muy popular entre los aficionados del esuipo de futbol americano Patriotas de Nueva Inglaterra, ya que cada vez que canta el Himno Nacional en el Gillette Stadium, el equipo gana.

1970.- Nace la actriz estadunidense Taraji P. Henson. Conocida por sus papeles en películas como "Baby boy", "Shug in hustle and flow" y en "El curioso caso de Benjamin Button", con la cual es candidata a Mejor Actriz de Reparto a los premios Oscar. Para televisión participa en las series “Boston legal”, “Person of interest” y es estrella de “Empire”, por el que gana un Globo de Oro.

1971.- Nace la actriz, compositora y cantante mexicana Alessandra Rosaldo, llamada en realidad Alejandra Sánchez Barrero. Destaca con el dueto Sentidos Opuestos al lado de Chacho Gaytán, ha grabado más de 15 discos. Actúa en telenovelas como "DKDA", "Amarte es mi pecado", "Salomé" y "Sueños y caramelos"; en la obra de teatro "Una Eva y dos patanes" al lado de su ahora esposo Eugenio Derbez, con quien trabaja en la cinta “No se aceptan devoluciones”.

1971.- Nace el cantante y compositor británico Richard Ashcroft. Su estilo incluye desde el britpop hasta el rock. A partir de 1999 se desempeña como solista, después de ser vocalista de la banda británica The Verve. Es vocalista de la banda RPA & The United Nations of Sound que lanza al mercado su álbum debut en 2010.

1977.- Nace Ludacris, productor, compositor, rapero estadunidense cuyo verdadero nombre es Christopher Brian Bridges. A partir de 2000, con el sencillo "What is your fantasy", logra colocarse como una figura del medio artístico, donde además lanza la menos ocho discos como "Incognegro" y "World of mouf". Interpreta a Tej Paker” en la saga “Rápidos y furiosos”.

1977.- Nace el músico jamaicano O’Neil Bryan, más conocido como Elephant Man o the Energy God. Es criticado por la letra de sus canciones, en las que pide violencia contra los homosexuales. Lanza cinco discos.

1977.- Nace el músico británico Jonathan Mark “Jon” Buckland. Guitarrista de la banda Coldplay. Sus influencias musicales son Ride, George Harrison y Jimi Hendrix. Es comparado muchas veces con The Edge, integrante de la banda U2.

1979.- Nace la actriz estadunidense Ariana Richards. En 1985 debuta en la serie "Chicas de oro"; en la pantalla grande logra éxito en 1998 con "I’m gonna git you sucka". Sus películas más conocidas son "Jurassic park" y su secuela "El mundo perdido". Protagoniza la serie “Silencio roto”. Pintora profesional.

1987.- Muere el actor canadiense Lorne Greene. Comienza su carrera como locutor de noticias. Famoso por protagonizar las series "Bonanza", como “Ben Cartwright”, también actúa en “Código rojo”, “Griff” y "Battlestar galactica", añ igual que en las cintas “El cáliz de plata”, “La trampa” y “Terremoto”, entre otras. Graba el tema “Ringo” y un disco en 1964. Presenta varios programas de radio, produce y presenta la serie documental “New wilderness”. Nace el 12 de febrero de 1915 en Ottawa, Canadá.

1987.- Ladrones que entran a su casa asesinan al músico y cantante jamaicano Peter Tosh, llamado realmente Winston Hubert McIntosh. Uno de los máximos representantes del reggae, comienza su carrera en el grupo The Wailers. Desarrolla luego una larga carrera como solista, uno de los líderes del movimiento rastafari. Se distingue en su lucha por la igualdad y la justicia social. Nace el 19 de octubre de 1944.

1992.- Nace la actriz, animadora y cantante venezolana María Gabriela de Faría Chacón. Se da a conocer a nivel internacional por la telenovela "Isa TKM", en la que interpreta al personaje principal “Isabella Pasquali”. Luego participa en las series “Franky”, “Grachi. y “El paseo”, además de telenovelas como “Toda una dama” y “Virgen de la calle”.

1994.- Muere la actriz británica Jessica Tandy. Debuta en Londres con “The rumor”, Obtiene un premio Oscar a los 80 años por la cinta “El chofer y la señora Daisy”. Algunas de las películas en las que participa son: "Tomates verdes fritos", "Un tranvía llamado deseo" y "Gringo viejo". Nace el 7 de junio de 1909.

2003.- Muere de un síncope cardiaco el actor estadunidense John Ritter, después de grabar un capítulo de la serie "8 simple rules". Salta a la fama en los 70 con el programa "Apartamento para 3". Nace el 17 de septiembre de 1948.

2004.- David Bowie estrena el tema "Telling lies" de forma exclusiva en Internet. La canción no se distribuye en la radio ni se incluye en ningún disco, con lo que el músico se convierte en la primera figura del rock que utiliza la web para difundir su trabajo musical.

2009.- Muere el estadunidense Larry Gelbart. Guionista de cine, televisión y teatro, director, autor y productor. Con una trayectoria de seis décadas, es considerado uno de los más grandes escritores de comedia del siglo XX. Creador de la serie “M*A*S*H*” o películas como “Tootsie”. Nace el 25 de febrero de 1928.

2010.- Muere el actor estadunidense Kevin McCarthy. Aparece en más de 200 personajes en televisión y películas, entre ellas “The misfits” (“Los inadaptados”). Nominado a un premio Oscar por su actuación en la versión cinematográfica de "Muerte de un viajante”, que le da un Globo de Oro. Nace el 15 de febrero de 1914.

2011.- Muere el actor galés Andy Whitfield. Famoso mundialmente al protagonizar la primera temporada de "Espartaco: sangre y arena" en el rol de "Espartaco". Se casa con Vashti y tiene dos hijos. Su lucha contra el cáncer fue filmada en el documental “Be her now: The Andy Whitfield story””. Nace el 17 de julio de 1972.

2012.- Pone el cantautor mexicano Juan Gabriel a disposición del DIF estatal su casa en Ciudad Juárez para crear su museo. El objetivo es que la sociedad conozca la cercanía del "Divo de Juárez" y lo que fue su vida en esa ciudad. 2013.- "Rico McPato", tío del "Pato Donald", es el personaje más rico del mundo, informa la revista "Forbes".

2014.- Muere el músico francés Antoine Duhamel, compositor de las bandas sonoras de varias películas de Godard. En sus últimos años trabaja para cineastas españoles, entre ellos Fernando Trueba. Funda en 1980 la Escuela de Música de Villeurbanne dedicada al jazz. Nace el 30 de julio de 1925.

2015.- Muere Bárbara Gil, primera actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Resalta en la Época de Oro del cine mexicano. Debuta a los 17 años en el Palacio de Bellas Artes con la obra “El quijote” y dos años después en la pantalla grande con "La dama del velo", a la que siguen otras cintas como “Escuela de rateros” y “Cada quien su vida”. En 1958 actúa en su primera telenovela “Senda prohibida” y en 2001 en la última, “La intrusa”. Maestra y presidente del Centro de Artes Escénico "Andrés Soler". Nace el 24 de marzo de 1930.

2016.- Fallece Alexis Arquette, actriz, músico y activista por los derechos de los transexuales cuyo nombre anterior era Robert Arquette. Hermana de los actores Patricia, Rosanna y David Arquette, trabajó en filmes como “Pulp fiction” y “El chico de mi vida”, así como en series como “Friends”. Nace el 28 de julio de 1969.

2017.- Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, la cantante estadunidense Lady Gaga anuncia su retiro temporal de los escenarios, para atenderse por la enfermedad que padece, sinovitis que causa inflamación en la membrana que cubre las articulaciones. En este evento presenta el documental “Gaga: five foot two”

