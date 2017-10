Dodgers enfrentan a su exlanzador en busca de barrida

PHOENIX (AP) — Zack Greinke dejó las filas de Los Ángeles a cambio de un jugoso salario en el desierto. Ahora, los Diamondbacks quieren que el exlanzador de los Dodgers demuestre su valía.

Arizona necesita una buena actuación por parte de Greinke, quien ganó nueve duelos en la temporada. De lo contrario, los Diamondbacks podrían ser barridos en la serie divisional de la Liga Nacional.

Greinke subirá al montículo el lunes, cuando la serie al mejor en cinco juegos se mude a Arizona. Los Dodgers castigaron al pitcheo de Arizona para ganar en casa los dos primeros compromisos.

Torey Lovullo, manager de los Diamondbacks, opinó que Greinke es el mejor lanzador para este tipo de situaciones.

“Es temerario, se muestra agresivo y entiende las fortalezas y limitaciones”, dijo Lovullo el domingo, durante una conferencia de prensa. “Así que, en vista de que él ha sido nuestro hombre durante todo el año, y por lo que conozco de él, no podría pensar en alguien mejor para hacer la tarea mañana”.

Los Dodgers enviarán a la lomita a Yu Darvish (10-12, con 3.86 de efectividad). Lo adquirieron a Texas, en la fecha límite para realizar canjes.

El derecho japonés cumplió nueve aperturas con los Dodgers. Tuvo un récord de 4-3 y un promedio de carreras limpias admitidas de 3.44.

Darvish lució su mejor forma en la recta final de la campaña, con una foja de 2-0 en sus últimas tres aperturas. Permitió sólo una carrera en 19 innings y un tercio.

“Cuando está encendido puede ser realmente bueno”, reconoció Lovullo. “Cuando no, es posible vencerlo”.

La segunda apertura de Darvish después del trueque tuvo lugar en Arizona, donde laboró siete innings, en los que permitió dos carreras y cinco inatrapables. Recetó 10 ponches, y los Dodgers se impusieron por 8-6.

Darvish ha realizado ajustes biomecánicos desde que llegó a Los Ángeles.

“Pienso que esto me beneficiará, porque ellos no me han visto lanzar como lo hago ahora”, dijo Darvish tras la llegada del equipo a Phoenix, el domingo por la noche. “Ahora lanzo de una forma diferente”.

El piloto de Los Ángeles, Dave Roberts, sabe la calidad que Arizona puede mostrar en casa.

“Ellos te agobian”, afirmó. “Comienzan a motivarse y se vuelven realmente agresivos. Son muy difíciles de vencer”.