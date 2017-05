Djokovic sobre Agassi: ‘alguien que me inspira mucho’

PARIS (AP) — A casi un año del inicio de sus resultados intermitentes, Novak Djokovic se declara listo para exhibir su nueva versión en el Abierto de Francia.

Djokovic se consagró campeón de Roland Garros el año pasado, su cuarto major seguido. Con ello completó la colección de títulos de Grand Slam, pero también marcó el fin de la supremacía del serbio que acaba de cumplir los 30 años de edad.

La semana pasada, en un intento por darle un giro a su carrera, Djokovic anunció que el legendario Andre Agassi será su entrenador en el polvo de ladrillo en París.

"Es alguien que me inspira mucho y sentía que eso era algo que yo necesitaba. Una nueva inspiración, alguien que sepa lo que estoy pasando”, dijo Djokovic el viernes, dos días antes del arranque del Abierto de Francia. “Ha estado en mi situación, disputando Grand Slams, fue un número uno del mundo, afrontó toda clase de desafíos... tenemos cosas en común”.

“Por eso estoy tanto entusiasmado de que me acompañe aquí, ya que es una gran oportunidad para aprender, para crecer”.

Luego de Roland Garros el año pasado, Djokovic fue eliminado en la tercera ronda de Wimbledon, su derrota más prematura en un Grand Slam en siete años. Acto seguido, sucumbió en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, alcanzó la final del US Open y volvió a perder en las primeras instancias del Abierto de Australia.

El serbio cerró 2016 en el segundo lugar de la clasificación mundial. Aún mantiene ese ranking, aunque solo ha ganado uno de sus últimos 11 torneos.

A comienzos de mayo, Djokovic despidió a Marian Vajda, su entrenador por muchos años. También echó a otros dos colaboradores — el preparador físico Gebhard Phil Gritsch y el fisioterapauta Miljan Amanovic.

“Siento que es un nuevo capítulo. He vivido un gran cambio en las últimas tres, cuatro semanas, desvinculándome de mi equipo de los últimos 10 años”, dijo Djokovic. “Es excitante. Es lo ideal en este momento”.

“No lo estaba pasando bien en la pista los últimos cinco, seis meses. Estoy tratando de redefinirme, reencontrarme en la pista. Necesitaba de un nuevo equipo. Necesitábamos tomar rumbos distintos”.

Agassi, quien se retiró en 2006, ganó ocho títulos de Grand Slam en su carrera — cuatro menos que Djokovic — pero nunca ha sido entrenador de nadie.

Djokovic señaló que no tenía la intención de iniciar un vínculo profesional cuando contactó a Agassi por primera vez.

“Pedí su número de teléfono para agradecerle que habló bien de mí en la prensa”, dijo Djokovic. “Solo habló cosas positivas sobre mí. Cuando las cosas no estaban saliendo bien fue de los pocos que estuvo de mi lado, apoyándome, así que quería darle las gracias”.

“Resultó ser una conversación larga y fue así como empezó. No pensamos en que sería un vínculo profesional, pero después de unas cuantas semanas lo fue... No quise apresurarme en el proceso de conseguir un nuevo entrenador dado que yo me conozco. Llevo un buen tiempo en esto y sé jugar tenis”.

Agassi y Djokovic mantuvieron contacto telefónico frecuente en las últimas semanas, pero no fue hasta el jueves que tuvieron su primera sesión de entrenamiento en Roland Garros.

Agassi, de 47 años, no permanecerá en París durante el Abierto de Francia.

"Ayer fue el primer día. Tuvimos una práctica y luego una larga conversación en la noche”, indicó Djokovic. “Aunque fue el primer día, la sensación fue de que nos conocíamos desde siempre. Congeniamos”.

"Andre es la persona ideal en cada aspecto”, subrayó.