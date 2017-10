DBacks-Rockies, rivales de división por el wildcard

PHOENIX (AP) — Los Diamondbacks y Rockies comparten la misma sede de pretemporada y se han medido 19 veces esta temporada.

Se conocen de memoria.

Ahora es el turno del partido número 20 el miércoles en la noche, el más trascendental de todos, el choque de comodines de la Liga Nacional, con Zack Greinke abriendo por Arizona ante Jon Gray de Colorado.

“Aquí no hay secretos”, comentó el manager de los Rockies. “Sabemos que es lo que a ellos les gusta hacer. Ellos conocen bien a nuestros jugadores... las tendencias de nuestros bateadores y lanzadores. Y nosotros sabemos las suyas”.

Es un duelo de dos franquicias sin mucho renombre, rivales de la División Oeste y que han repuntado esta campaña con nuevos managers. El ganador se las verá contra los Dodgers, los campeones del Oeste, en una serie divisional que arrancará el viernes en Los Ángeles.

Los Rockies se presentan en los playoffs por primera vez desde 2009. Los Diamondbacks habían estado ausentes desde 2011. Se aguarda lleno completo en el Chase Field, con capacidad para 48.686 aficionados.

“Habían unos cuantos jugadores que se preguntaban sobre por qué los fanáticos no venían al inicio de la temporada, que cuándo iban a empezar a llegar”, dijo el piloto de Arizona Torey Lovullo el martes. “Les dije que siguieran jugando el mismo béisbol, que eventualmente iban a venir a alentarnos”.

“Queríamos ganarnos eso. Sabemos que están ahí, y me muero de ganas para ver qué pasará mañana en cuanto a público, ruido y energía”.

GREINKE: Greinke (17-7, 3.20 efectividad) cumplirá su décima apertura de postemporada. Su récord es de 3-3 con 3.55 de efectividad. Tuvo foja de 2.1 en cinco salidas ante Colorado con una efectividad de 3.41 en 34 1-3 innings.

Los Diamondbacks adquirieron a Greinke en la agencia libre, ofreciéndole 206,5 millones por seis años, previo al inicio de la pasada temporada. Este es la clase de situación que justifica ese dinero.

“Me siento cómodo frente al reto”, dijo. “Me siento bien preparado. Todos mis pitcheos están funcionándome, así que saldré a hacer lo mejor posible”.

GRAY: Los Rockies contarán con Gray (10-4, 3.67), un pitcher de 25 años que está “extasiado” por enfrentar a Greinke.

“Desde luego que es alguien con una tremenda trayectoria”, dijo Gray. “Ha sido un gran pitcher durante muchos años. Es algo que me tiene muy entusiasmado. Es alguien que solía ver por televisión, así es que es algo muy surreal”.

Gray tiene marca de 2-1 con 3.50 de efectividad en tres aperturas contra los Diamondbacks. No ha permitido más de tres carrera en ninguna de esas presentaciones.

MARTÍNEZ ENCENDIDO, GOLDSCHMIDT APAGADO: Contener al toletero J.D. Martínez es todo un reto para los Rockies. Adquirido en un canje con Detroit previo a la fecha límite para cambios, Martínez ha bateado para .302 con 29 jonrones y 65 impulsadas en 62 partidos con Arizona. En septiembre, bateó para .404 con 16 jonrones y 36 remolcadas en 24 juegos.

Pero Paul Goldschmidt fue la otra cara de la moneda por los DBacks. El eterno candidato al Jugador Más Valioso tuvo un nefasto septiembre en el plato, sin hits en 17 turnos.

“Esto no es algo individual”, dijo Goldschmidt. “Hay momentos en el año en el que te puede ir mal. No he jugado muy bien la última semana, pero este es un deporte colectivo”.

PODER: Los Rockies cuentan con una potente alineación en la que sobresalen el campeón de bateo Charlie Blackmon (.331, 37 jonrones y 104 impulsadas), Nolan Arenado (.309, 37, 130) y el venezolano Carlos González, quien ha resurgido con el madero al final de la campaña tras un inusual bajón durante los primeros cuatro meses.

Los equipos igualaron 5-5 en sus enfrentamientos en el Chase Field este año. Contener el poder de ambos será clave en esta 11ma cita.

“El poder siempre es peligroso, dado que un solo swing puede marcar el rumbo del juego y especialmente con el swing de unos cuantos que están aquí”, advirtió Black.