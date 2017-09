El corredor Elliott admite le faltó esfuerzo ante Broncos y no se repetirá

Frisco (Texas, EE.UU.), 21 sep (EFE).- Las cosas no han comenzado de la mejor manera para los Cowboys de Dallas, especialmente, en la Semana 2, cuando perdieron ante los Broncos en su visita a Denver.

El corredor Ezekiel Elliott, admitió que mostró un "mal esfuerzo" en la derrota de la semana pasada, 42-17, ante los Broncos en la que no reaccionó en dos interceptaciones, sin que pudiese definir el factor que pudo influir en esa situación.

"Diría que estaba muy frustrado, pero eso no es excusa para la falta de esfuerzo que mostré en el vídeo", declaró Elliott, quien fue limitado a 8 yardas --la peor marca de su carrera-- en nueve acarreos.

El corredor estelar reconoció que no podía establecer ese tipo de aportación al equipo.

"No puedo hacer eso. Siendo uno de los líderes del equipo y siendo un chico con el que la gente cuenta, no puedo reflejar eso en los vídeos", en una clara autocrítica de lo sucedido el pasado domingo.

El entrenador en jefe de los Cowboys, Jason Garrett, habló sobre el pobre esfuerzo de Elliott y algunos otros jugadores en la reunión del equipo el martes, algo que consideró "injustificable" desde el punto de vista técnico.

Elliott, sin embargo, recibió mayores críticas, con el corredor de Salón de la Fama, LaDainian Tomlinson, ahora comentarista de televisión en la cadena NFL Network, al indicar que el jugador estelar de los Cowboys, simplemente, renunció a su equipo.

El corredor estrella de los Cowboys se paró con las manos en la cadera luego que Chris Harris Jr. atrapó un balón desviado en las manos del receptor abierto Dez Bryant para la primera interceptación sobre Dak Prescott.

En el regreso de interceptación para touchdown de Aqib Talib, Elliott se quedó en el suelo luego de bloquear a un defensivo de Denver y no participó en la persecución.

"Zeke es un profesional. Zeke sabe cómo jugar en este nivel. Ha demostrado eso en el transcurso de su carrera", valoró Garrett. "No es perfecto. Nadie es perfecto. Cuando las cosas ocurren, las resolveremos. Las dirigiremos y después seguiremos adelante".

Garrett quedó perplejo por el esfuerzo de Elliott, sobre todo porque el entrenador en jefe de Ohio State, Urban Meyer, declaró que Elliott era el mejor jugador que ha dirigido sin el balón en sus manos.

"Definitivamente no soy yo. Definitivamente no soy el tipo de jugador que soy", sentenció Elliott. "Definitivamente no es quien soy para este equipo. No puedo hacer eso. Estaba frustrado y no era yo".

Prescott no espera ver que preguntas sobre el esfuerzo de Elliott se realicen de nuevo.

"Por mi parte, sé quién es. Sé el tipo de jugador que es y el tipo de persona que es", subrayó Prescott. "Nunca cuestionaré su competitividad o su falta de esfuerzo o lo que quieran decir".

Prescott se mostró categórico al rechazar el resto de versiones que se venden a través de los distintos medios de comunicación sobre el compromiso que tuvo su compañero de equipo.

"Nunca cuestionaré eso. Sé que va a estar ahí para mí, para sus compañeros, para su organización, así que no pongo atención a lo que dicen otras personas", señaló Prescott. "Perdimos un partido como equipo y el domingo anterior lo habíamos ganado de la misma manera, jugando todos unidos".