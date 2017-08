Chileno Castillo da triunfo a Pumas sobre Lobos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El chileno Nicolás Castillo firmó un doblete y Pumas rompió una racha de dos derrotas al imponerse 2-0 sobre Lobos el domingo en un partido de la cuarta fecha del torneo Apertura mexicano.

Castillo, quien se perdió las últimas seis fechas de la temporada pasada por una lesión de hombro, prendió una volea dentro del área para marcar el primer gol del encuentro a los 48 y convirtió un penal a los 90.

El artillero chileno llegó a cuatro goles y se trepó a la cima entre los anotadores.

Con el resultado, los universitarios consiguieron su segundo triunfo del torneo para totalizar seis puntos, con los que se colocan novenos de la clasificación.

"Habíamos hecho buenos partidos ante Atlas y América y ahora logramos ganarle a un equipo que venía haciendo bien las cosas en las primera tres fechas, eso tiene mucho mérito", dijo el entrenador de los universitarios, Francisco Palencia.

El triunfo es un tanque de oxígeno para el estratega universitario, duramente criticado por los aficionados por el par de derrotas.

"Pumas es un equipo grande y si no estás en los primeros sitios te van cuestionar, pero lo dije hace 15 días, que hasta después de la cuarta o quinta fecha íbamos a comenzar a jugar mejor", agregó Palencia. "La gente siempre va a tener la razón, cuando nos apoyan y cuando nos exigen, esto está bien".

Lobos, que este torneo ascendió a la máxima categoría, perdió el invicto y permanece con siete puntos, en el cuarto puesto. Jugó sin su goleador colombiano Julián Quiñones, quien se recupera de una lesión en una mano, sufrida el fin de semana pasado durante una presunta riña de bar.

"El hablar de un futbolista me incomoda, yo privilegio el grupo y todos somos responsables. Julián vivía buen momento y es un futbolista que da valor agregado, pero esto es grupo y me atrevo a decir que no afectó, es fácil escudarse en eso, en esa situación penosa", dijo Rafael Puente, entrenador de los poblanos. "Lo que me llevo de esta derrota es autocrítica que sólo con la humildad y autocrítica que mostramos en los primeros partidos nos va a permitir trascender".

Tras una lucha en medio campo por el control de la pelota, que caracterizó la primera mitad, Brian Figueroa estrelló un tiro en el travesaño a los 47 y en la siguiente jugada, el ecuatoriano Joffre Guerrón mandó un centro por derecha hacia el área, donde Castillo realizó un disparo potente que entró por el costado derecho del portero José Canales, quien a los 52 realizó una buena atajada para evitar otro tanto del chileno.

Cuando expiraba el encuentro, Kevin Escamilla fue derribado dentro del área por un zaguero poblano para un claro penal que Castillo convirtió al poste izquierdo de Canales, que se lanzó hacia el otro costado.

En el último encuentro de la fecha, Veracruz remontó para vencer 3-2 a Santos.

El argentino Cristian Menéndez abrió el marcador a los 34 minutos para adelantar a los Tiburones Rojos, pero Jorge Enríquez empató a los 57 antes de que el argentino Adrián Luna y Christian Valdez anotaran por Veracruz a los 59 y 65 minutos.

El uruguayo Brian Lozano descontó a los 90 por Santos.

Transcurridas las primeras cuatro fechas, Monterrey es líder con 10 puntos, seguido por América con nueve y Toluca con ocho. Lobos, Querétaro y Necaxa vienen detrás con siete, Atlas, Cruz Azul, Pumas y Veracruz alcanzan seis, Tigres permanece en cinco y León suma cuatro. Santos, Morelia, Pachuca y Chivas tienen tres, Puebla llegó a dos y al fondo está Tijuana con uno.

La próxima fecha arranca el viernes cuando Morelia reciba a Pachuca y Tijuana a Santos. El sábado se desarrollarán los encuentros: Lobos-América, Cruz Azul-Atlas, Veracruz-Querétaro, Tigres-Pumas, León-Monterrey y Chivas-Puebla. El domingo, Toluca enfrenta a Necaxa.