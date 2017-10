Chile gana y entra en puestos de clasificación

SANTIAGO DE CHILE (AP) — De la lona a las puertas del Mundial.

Un gol de Alexis Sánchez en los últimos compases del encuentro sentenció la victoria por 2-1 sobre Ecuador e instaló a Chile en los puestos de clasificación directa de Sudamérica a la Copa del Mundo del próximo año.

Tomando en cuenta los resultados de otros partidos simultáneos, los bicampeones estuvieron momentáneamente en el sexto puesto de la eliminatoria cuando el ecuatoriano Romario Ibarra igualó el marcador 1-1 a los 84. Pero la estrella de Arsenal de Inglaterra marcó dos minutos después, aprovechando un rebote en un disparo de Felipe Gutiérrez, y Chile escaló al tercer lugar con 26 puntos.

“Si no hay sufrimiento, no hay disfrute”, señaló el portero y capitán chileno Claudio Bravo. “Si no se daba futbolísticamente, tenía que ser de otra manera. Independiente de los otros resultados, había que ganar”.

La derrota eliminó oficialmente a Ecuador, que permanece en el octavo lugar con 20 unidades.

Chile depende de sí mismo para clasificarse a su tercer Mundial consecutivo cuando visite el martes en Sao Paulo al puntero y ya clasificado Brasil. Una victoria lo coloca en Rusia, y un empate le asegura al menos el repechaje contra Nueva Zelanda.

Los cuatro primeros juegan el Mundial y el quinto disputa el playoff intercontinental.

"Ganamos un partido que nos posiciona mejor, pero en ningún caso es definitivo. Vamos a seguir peleando", advirtió el técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi.

Eduardo Vargas abrió el marcador por Chile a los 22 minutos con una buena asistencia de Jorge Valdivia, el veterano mediocampista que volvió a la alineación titular y brindó algunos destellos de su magia. La Roja controló la mayoría de las acciones, hasta que Ibarra enganchó un pase que cruzó toda el área y definió con un remate pegado al poste.

Ese tanto devolvía a Chile al mismo sexto lugar en el que había empezado la jornada.

“Ell gol (de Ecuador) nos provocó una gran desilusión. Me morí un poquito con ese gol", confesó Pizzi.

Chile no contó con el volante creativo Charles Aránguiz, quien se lastimó la semana pasada con su club alemán Bayer Leverkusen, aunque Pizzi insinuó que podría estar disponible para la visita a Brasil. En cambio, no podrá jugar el cacique del mediocampo Arturo Vidal, quien fue amonestado ante Ecuador y estará suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Ecuador recibe ese mismo día a Argentina, que empató sin goles contra Perú y quedó en el sexto lugar, por ahora fuera del Mundial.