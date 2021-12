De Carlos Tevez a Leonardo Ponzio, los grandes nombres que se despidieron del fútbol argentino en 2021

Tevez, Ponzio y Maxi Rodriguez, tres emblemas que dejaron de jugar

“Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío”, afirma Alberto Cortez en una de sus canciones más emblemáticas. Y lo cierto es que en este 2021 bien puede modificarse levemente esa oración para describir la sangría que sufrió el fútbol argentino en esta temporada.

Cuando un ídolo se va también queda un espacio vacío. En el equipo, claro, pero también en la institución y en los hinchas, que deben atravesar el duelo antes de enfocar sus cánticos y aplausos a otros jugadores.

Los que este año decidieron colgar los botines (o bien, despedirse de los clubes donde más brillaron) son grandes protagonistas de la historia del fútbol argentino reciente. Casualidad o no, todos ellos se fueron con diferencia de unos meses.

Carlos Tevez

Mauro Alfieri / archivo





La última gran postal de Carlitos: la noche del 7 de marzo de 2020, cuando con un gol suyo, Boca le arrebató a River la Superliga 19/20 en los últimos minutos de la última fecha (Mauro Alfieri / archivo/)

En orden cronológico, la despedida del Apache fue el primer gran impacto. Ocurrió el 4 de junio, en una emotiva conferencia de prensa. El número 10 de Boca había disputado su último partido oficial cuatro días antes, el 31 de mayo. Fue ante Racing, por una de las semifinales de la Copa de la Liga. El azar hizo que su última postal con la casaca azul y oro sea malogrando un penal (su remate se estrelló en el travesaño) en la definición que ganó la Academia

Si bien Carlitos dijo que todavía no sabe si continuará jugando al fútbol de manera profesional, sí es un hecho que se despidió de Boca y del fútbol argentino.

“Qué voy a hacer es una pregunta que me hacen todos, desde amigos hasta Vane (esposa) o Adrián (representante), pero ni yo sé qué voy a hacer. Estoy disfrutando del momento, y mientras tanto me cuido. Cada vez que veo a Juventus o Boca, trato de buscar adentro mío ese fuego para jugar seis meses más o un año, y no lo encuentro”, declaró a comienzos de noviembre. Un rumor lo relaciona con el Aldosivi de Palermo, aunque por ahora eso carece de más sustento.

Es más que evidente que el fallecimiento Don Segundo Tevez, su padre adoptivo, marcó al Apache. Que se enfocó en disfrutar de los suyos y en hacer lo que le plazca. Desde dedicarle más horas al golf, su otra pasión, a animarse a un torneo de pádel, pasando por una tarde a puro chamamé con sus familiares en Santiago del Estero.

Si bien suena como posible estrella invitada en la edición 2022 de la clásica “Noche Amarilla”, el evento en donde Barcelona de Guayaquil presenta a su plantel, lo cierto es que está mucho más enfocado en planificar si su futuro estará del otro lado de la línea de cal, como director técnico, o detrás de un escritorio, como dirigente de Boca e integrante de alguna fuerza opositora a Riquelme en las elecciones 2023.

Más allá de que es un emblema del club de la Ribera, el hombre que declaró no jugar más en el fútbol de nuestro país es nada menos que el único argentino campeón de la Libertadores, la Intercontinental (ambas con Boca en 2003), la Champions League y el Mundial de Clubes (los dos con Manchester United, en 2008). Además de ganar el primer oro olímpico de la selección argentina (Atenas 2004) y también erigirse como ídolo en Brasil (Corinthians), Inglaterra (West Ham y Manchester United) e Italia (Juventus).

Leonardo Ponzio

Agencia AFP





Leonardo Ponzio se retiró a lo grande: convirtiéndose en el futbolista que más titulos ganó en la historia de River (Agencia AFP/)

El futbolista más ganador de la historia de River. Solo la oración anterior resume el paso de Leonardo Ponzio por el fútbol. Sin embargo, el gran capitán del ciclo más exitoso del millonario de todos los tiempos deja mucho más que vueltas olímpicas. La número 17 fue después de su último partido oficial, hace un puñado de días, en la final del Trofeo de Campeones frente a Colón.

Su ascendencia sobre el plantel lo erige como una persona irremplazable en la estructura de trabajo de Marcelo Gallardo. Bastaba con un “Leo” y una mirada del Muñeco, para que el capitán comprenda que el momento del ocio después de un almuerzo había terminado, y se hiciera cargo de arriar al plantel a la charla técnica, la práctica o lo que corresponda a ese instante.

Después de una primera etapa donde se consagró campeón bajo las órdenes de Diego Simeone en el Clausura 2008, Ponzio no la pasó bien en su regreso. En 2011 acompañó a River en su recorrido por toda la Argentina, durante su paso por la B Nacional. Una vez que el Millonario volvió a Primera, perdió la titularidad y evaluó seriamente emigrar, en caso de que Ramón Díaz continuase en la institución. Pero los planetas se alinearon para que fuera el riojano quien hizo las valijas y entonces llegara Gallardo.

“Me gustaría seguir dentro de River”, reconoció hace unos días el ahora exvolante, en una charla con Rodolfo D’Onofrio para el ciclo Confesiones, que emite TNT Sports. Si bien no hay nada oficial al respecto, no sería descabellado que el Muñeco le haga un lugar en su cuerpo técnico, una vez que comience la temporada 2022.

Maximiliano Rodríguez

Fotobaires





Maxi Rodríguez, símbolo de Newell's (Fotobaires/)

Emblema de Newell’s y símbolo de celebraciones fuertes con la selección argentina (campeón mundial sub 20 en 2001, gol a México en los octavos de final de Alemania 2006 y penal definitorio a Países Bajos, en las semis de Brasil 2014), Maxi Rodríguez fue otro de los grandes ídolos que colgó los botines en 2021.

Sus lágrimas, su emoción y su despedida en el Coloso (0 a0 ante Banfield) serán parte de una postal eterna que los hinchas de la Lepra le contarán a las próximas generaciones.

“Me duele porque toda la vida jugué al fútbol, defendí este escudo y no lo voy a tener más”, declaró después del partido con Boca en la Bombonera, previo al de la despedida (0 a 0 con Banfield).

El 6 de diciembre el partido se detuvo para que todo el Marcelo Bielsa lo ovacione por última vez. Allí celebró con ganas el Clausura 2013 ganado con la camiseta rojinegra. Allí anotó varios de los 94 goles que señaló con esa casaca.

Es un misterio lo que hará de ahora en adelante el que fue hasta hace días uno de los últimos ejemplos de lo que significa el sentido de pertenencia en el fútbol argentino. Aunque seguramente seguirá ligado al deporte que más lo hizo feliz.

Ignacio Scocco

Prensa Newell's





Ignacio Scocco recordó con nostalgia los títulos ganados con Newell's (Prensa Newell's/)

Newell’s también sufrirá en el corto plazo la salida de otro de sus hijos pródigos. Nacho Scocco también se despidió del fútbol profesional tras el epílogo del Torneo 2021.

“Como dice Marcelo Bielsa, los momentos buenos son los menos. Voy a extrañar gritar los goles con el coloso repleto. No deja de haber algo de tristeza en eso”, resumió en su emotiva conferencia de prensa.

Campeón con la Lepra del Apertura 2004 y el Clausura 2013, el goleador venía amasando su retiro desde hacía un par de años. Una cadena de lesiones traicioneras lo tuvieron a maltraer en sus últimos meses como jugador de River, donde se consagró en la Supercopa Argentina y en la Copa Libertadores 2018, pero nada le impidió cumplir su palabra de volver a jugar en Newell’s antes de despedirse.

Marcelo Manera





El reconocimiento a sus dos títulos con Newell's (Marcelo Manera/)

De perfil bajísimo, hace unos días le dio una clara pista de lo que será su futuro a Eduardo Sacheri, en el ciclo Contar la Vida, que emite DeporTV. “Hughes es mi lugar en el mundo, no tengo dudas de eso. El día que decida colgar los botines, me voy a mi pueblo. Mi mujer es de ahí. En el pueblo tenemos toda la familia, todos los amigos. Tenemos la casa en el pueblo. Soy el presidente de Hughes Football Club. Me gusta involucrarme en el pueblo, pero no me gusta la política. Entonces, trato de hacerlo desde el club. Involucrándome en lo social, pero desde el club. Me veo ligado al fútbol, pero desde un lugar donde pueda volcar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera”, explicó entonces.

Ricardo Álvarez

A los 33 años, el volante surgido en Vélez jugó el 4 de diciembre sus últimos minutos en el José Amalfitani y se llevó para siempre una ovación, tras el 5 a 1 a Lanús. “Mucho más de lo que alguna vez soñé cuando era un niño”, escribió en su cuenta de Instagram.

Los motivos que lo llevaron a colgar los botines a una edad relativamente joven fueron claros en sus declaraciones posteriores: “Los problemas físicos me condicionaron durante toda mi carrera. Cuando volví a Vélez me propuse estar al ciento por ciento, lo pude disfrutar al principio y ahora no lo puedo disfrutar como quisiera. No quiero forzarlo, llegó el momento. Siempre tuve el sueño de hacerlo acá y gracias a Dios se me está dando”.

Su futuro es una incógnita, aunque inicialmente buscará recuperar tiempo perdido junto a los suyos. “Ahora llegó el final y hay que empezar una nueva etapa, pero me voy muy agradecido por todo lo que me dio el fútbol y Vélez, por el apoyo incondicional de mi familia y amigos”.

Despedidas, sin retiros

Lisandro López recibió en la última fecha del Torneo 2021 un sentido reconocimiento de los hinchas de Racing. Pero si bien el delantero anunció que su ciclo en la Academia había concluido, lo cierto es que es cada vez más fuerte el rumor de que continuará jugando en el fútbol argentino.

El año próximo Licha vestirá los colores de Sarmiento de Junín. Según dio a entender, esa decisión se debe a que así podrá estar más cerca de su madre, a quien acompaña en tiempos donde atraviesa un delicado estado de salud.

Prensa Racing





Lisandro López recibió la ovación de los hinchas en el minuto 15 (por su número de camiseta) ante Godoy Cruz y acto seguido pidió el cambio: se despidió de la Academia (Prensa Racing/)

Algo similar ocurre con Germán Lux. Se despidió de River con una sentida carta, pero a punto de cumplir 40 años dio a entender que su ciclo como arquero profesional no está finalizado.

En cambio, el futuro de Christian Lucchetti se mantiene en el ámbito de las incógnitas. Aunque hay tres indicios relacionados con el posible retiro del futbolista en actividad más longevo del fútbol argentino (el próximo 26 de junio cumplirá 44 años).

Por un lado, los hinchas de Atlético Tucumán le regalaron una calurosa ovación después del último partido contra River. Por el otro, trascendió que el nuevo DT del Decano, Juan Manuel Azconzábal, le habría comunicado que no será tenido en cuenta. Aunque la pista más concreta la dio la hija del Laucha, que publicó una historia en su Instagram donde se la ve abrazando a su padre, junto al texto: “Todo tiene un fin. Se te va a extrañar en la cancha. Hoy todos acompañándote”.

El cariñoso mensaje de la hija de Christian Lucchetti a su padre

Hasta el momento Lucchetti no se expresó al respecto, con lo cual recién habrá novedades sobre su futuro cuando se inicien las pretemporadas.

Sergio Agüero

Si bien trasciende las fronteras del fútbol argentino, resulta imposible no nombrar a Sergio Agüero en este listado de grandes protagonistas que ya no pisarán los campos de fútbol.

La última gran postal del Kun Agüero:; campeón de América con la selección argentina en Brasil





La última gran postal del Kun Agüero:; campeón de América con la selección argentina en Brasil

Una arritmia detectada hace dos meses durante un partido en Barcelona le alteró los planes al Kun, que por recomendación médica se vio obligado a anunciar, entre lágrimas, su retiro a los 33 años.

Bicampeón mundial juvenil en Países Bajos 2005 y Canadá 2007, oro olímpico en Beijing 2014, campeón de la Copa América 2021 y subcampeón del mundo en Brasil 2014, Agüero deja un vacío grande en la selección nacional. Fue, sin dudas, el segundo mejor futbolista argentino del siglo, después de su amigo Lionel Messi.

Carismático, descontracturado y muy profesional, el chico surgido de las Inferiores de Independiente seguramente seguirá ligado al fútbol y al equipo albiceleste, aunque desde hace dos años es evidente que tiene campo para seguir desarrollándose en el mundo gamer y de las redes sociales.

Nos tomamos un día más pero no queríamos dejar de despedirte como te lo merecés.



Este mimo nuestro es una muestra más de cariño de todos los argentinos.



Andrés D’Alessandro

“Fue un placer y un honor haber estado con vos, Nacional. Lo mejor para lo que viene”, escribió Andrés D’Alessandro en su cuenta de Instagram, para despedirse del club uruguayo. Aunque en declaraciones posteriores puso un manto de misterio a su continuidad en el fútbol.

“De toda la camada que empezó conmigo, ninguno sigue jugando. Queda Coloccini...Las balas pasan cerca. Me queda poquito, voy a ver qué decido en diciembre. Quizá sigo un poco más o dejo el fútbol este año, lo voy a decidir con mi familia. Si sigo será por un poco más, pero no mucho”, resumió.

En declaraciones a TNT Sports, el Cabezón fue muy sincero de cara al día después: “La verdad es que no sé qué haría después, no observo nada. Conservo un vacío grande...Me preparé tanto para hacer esto… Pero esto tiene una vida útil. Reconocer que seguís teniendo ganas de hacerlo y ya no se puede hacer... Es difícil”.

Son muy grandes los nombres que ya no formarán parte del día a día del fútbol argentino. Futbolistas que se convirtieron en símbolos, banderas y canciones. Emblemas de un fútbol argentino que padecerá la sangría de 2021 como nunca antes.