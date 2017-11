Honduras cae ante Australia y no estará en el Mundial

SYDNEY (AP) — Honduras no estará en la Copa del Mundo del próximo año tras perder el miércoles por 3-1 ante Australia en el partido de vuelta de su repechaje intercontinental.

Mile Jedinak, que se perdió los últimos partidos de las eliminatorias con Australia por una lesión, fue el autor de los tres tantos de su equipo. Abrió el marcador a los 54 minutos con un tiro libre desviado que revolucionó a los 77.060 aficionados que llenaron las gradas del estadio Olímpico de Sydney.

El capitán de Australia amplió la renta con un lanzamiento de penal a los 72 minutos, después de que el árbitro Néstor Pitana sancionó a Bryan Acosta por tocar la pelota con la mano. Jedinak completó el triplete 13 minutos más tarde, de nuevo desde los 11 metros, para asegurar la cuarta participación consecutiva de Australia en una Copa del Mundo.

Honduras, en cambio, no estará en Rusia después de haber disputado los dos últimos mundiales.

"Me los llevé todos", dijo Jedinak sobre su hat trick. "No me hubiera importado quien marcase. Estoy feliz de ayudar”.

El delantero Alberth Elis anotó el gol del honor para Honduras en tiempo de descuento.

La selección centroamericana accedió al repechaje tras derrotar 3-2 a México en una eléctrica última jornada de las eliminatorias de la CONCACAF. Terminó cuarta y de paso selló la eliminación de Estados Unidos.

“Tenemos una sensación de impotencia. Teníamos una ilusión, veníamos desde lejos. Estamos muy tristes por quedar eliminados”, dijo el capitán de Honduras, Maynor Figueroa.

El partido de ida del repechaje terminó empatado sin goles el viernes en San Pedro Sula.

“Es un equipo que tiene oficio, tiene sus posicionamientos tácticos importantes. Siempre dije que era un equipo pesado, recio, hoy de pronto le permitió el árbitro el juego brusco”, dijo el técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto. “La intención desde el primer minuto era acaba con Elis, como fuera”.

“El partido era previsible que era un partido disputado”, agregó.

Australia tuvo oportunidades para clasificarse directamente para Rusia en su llave, pero perdió su puesto por la diferencia de goles con Arabia Saudí en una ajustada resolución del grupo.

Esto obligó a los australianos a medirse a Siria en el repechaje de Asia, que el veterano Tim Cahill solventó con dos tantos en Sydney.

En 2005, Australia superó a Uruguay en la tanda de penales para lograr el pase al Mundial de Alemania del año siguiente, y logró un boleto directo para 2010 y 2014.

El seleccionar de Australia, Ange Postecoglou, dijo que los “socceroos” "lo hicieron de la forma difícil, pero merecemos estar allí”.

“Consiguieron lo que se merecían, no fue por suerte ni casualidad”, agregó Postecoglou al hablar sobre sus jugadores. “Creyeron en lo que planteamos, y hasta el final demostraron la resistencia y la convicción que me llenan de orgullo. Lo hicieron a su manera, y consiguieron un gran logro”.

Australia es el penúltimo equipo que se clasifica a Rusia entre los 32 que disputarán el Mundial del próximo año. El último boleto se definirá el miércoles por la noche en el