Altuve ambiciona más y más con los Astros

HOUSTON (AP) — José Altuve registró un promedio de .346 para ganar el título de bateo de la Liga Americana por segundo año seguido y siguió con un porcentaje de .533 en la serie divisional para que los Astros de Houston eliminasen a los Medias Rojas de Boston.

En lo que Houston se prepara para su primera serie de campeonato de liga desde 2005, los compañeros y coaches del segunda base venezolano resaltan que su mentalidad supera sus sensacionales números: sin importar cuán fenomenales sus estadísticas, siempre está convencido que puede hacerlo mejor.

“Tiene cuatro hits y te sale: 'Carlos, nunca he tenido un juego de cinco hits”, dijo el torpedero puertorriqueño Carlos Correa. “Siempre ambiciona por algo extra. Eso es lo que he aprendido de él y que me ayuda a mejorar todos los días”.

Altuve no sabe a ciencia cierta el por qué adoptó esa disposición. Puede ser de sus primeros años como pelotero, cuando se dudaba que alguien con su estatura de 1,68 metros (5,6 pies) pudiera establecerse en las mayores. Pero es algo que no va a admitir ahora.

“Así soy yo”, dijo al preguntársele sobre lo que lo motiva. “Solo intento superarme ... si ello me permite ayudar a mi equipo, es algo que me pone feliz”:

Altuve es uno de los jugadores con más experiencia en este equipo y uno del puñado que formó parte de las horas bajas cuando los Astros perdieron 100 o más juegos por tres temporadas seguidas entre 2011-13. Fue esencial para que los Astros regresaran a la postemporada tras una ausencia de 10 años en 2015. Pero no le fue bien en esos playoffs al batear para .154 y sin hits de extrabase, con Houston cayendo ante el eventual campeón Kansas City en la serie divisional de la Liga Americana.

Todo ha sido diferente esta vez con Altuve trasladando su tórrido bateo de la temporada regular a los playoffs al conectar ocho hits en la primera serie. Fue la figura descollante de la victoria ante Boston en el primer juego, en el que se convirtió en el décimo jugador en la historia y primero desde 2012 en batear tres jonrones en un juego de postemporada. Babe Ruth lo hizo dos veces. Ese juego es lo que tiene con un exorbitante promedio de 1.765 en OPS (embasado más slugging) esta postemporada.

Pero el venezolano de 27 años insiste que no piensa en esos números.

"Ese 5 y algo que bate en esa última serie ya quedó en el pasado”, dijo. “No cuenta para esta serie. Si alguien me pregunta cuál es tu promedio de bateo ahora mismo, respondería así: ‘es cero’. Aún no he bateado un hit en la próxima serie, así que esa es mi forma de pensar ahora mismo”.

Altuve es uno de los candidatos al premio al Jugador Más Valioso tras quedar tercero la pasada temporada. Encabezó las mayores en bateo este años y ganó el título de bateo de la Americana en tres de las últimas cuatro temporadas, con cuatro campañas de 200 hits para liderar el circuito en cada uno de esos años.

El manager A.J. Hinch, quien bromea que se le agotaron los elogios para Altuve, debió contestar a otra pregunta sobre qué es lo que más la gusta de su estrella.

“La constancia”, replicó Hinch sin chistar. “Es asombroso mantener esa consistencia en cada aspecto. Casi siempre la gente te mencionará automáticamente los hits, que es lo que hablamos sobre producción, y su habilidad de rendir todos los días”.

"Pero es más que nada su mentalidad. Este es alguien que es el mismo todos los días. Tiene esa energía. Se prepara y cumple”, añadió.

Altuve, quien en el pasado ha sido alguien que prefería exhibir su liderazgo con nada más dar el ejemplo, ha empezado a ser más elocuente dentro del grupo.

“Creo que este el momento adecuado para hacerlo”, dijo. “Acabamos de ganar un gran serie. Los Medias Rojas son uno de los mejores equipos en la liga, y creo que este el momento para levantar la voz y compartir lo que siento sobre mi equipo, como que esta es mi familia, mis amigos y estamos jugando buena pelota”.