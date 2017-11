Agencia Mundial Antidopaje recibe archivos rusos

La Agencia Mundial Antidopaje obtuvo archivos de un laboratorio de Moscú con información que según investigadores corresponde a un periodo en el que Rusia auspiciaba una trama estatal diseñada a ayudar a los deportistas olímpicos a evadir resultados positivos.

La información es considerada como una pieza crucial de evidencia en momentos en que el Comité Olímpico Internacional intenta determinar la suerte de deportistas rusos con vistas a los inminentes Juegos Olímpicos de Invierno.

Antes de fin de mes, la junta directiva de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés) decidirá si rehabilita a la Agencia Antidopaje Rusa que está suspendida, una medida importante para que la participación de Rusia sea aceptada totalmente en los próximos Juegos Olímpicos.

La WADA condicionó la rehabilitación a que las “autoridades responsables” en Rusia acepten públicamente los resultados de la pesquisa a cargo del profesor de derecho canadiense Richard McLaren, que expuso la evidencia del sistema que el estado auspiciaba. También solicitó al gobierno ruso que facilite el acceso a las muestras de orina y la información electrónica almacenadas en el laboratorio de Moscú.

Una persona al tanto de la investigación informó a The Associated Press que el gobierno ruso no entregó la nueva información. Provino de una persona que no quiso ser identificada porque en principio los detalles de la investigación no debían ser hechos públicos.

Al anunciar que se había conseguido la información, el presidente de la WADA, Craig Reedie, dijo que “sirve para reforzar nuestra exigencia a las autoridades rusas de que también acepten públicamente las conclusiones”.

A principios del mes entrante, el cuerpo ejecutivo del COI se reunirá para examinar el futuro olímpico de Rusia. Dos comisiones _una que examina los casos individuales y otra el programa de dopaje ruso en general_ están cerca de la terminación de su trabajo.

De hecho, seis deportistas de Rusia fueron castigados por sus infracciones durante los Juegos de Sochi y quedaron vetados de los Juegos Olímpicos de Invierno del año entrante.

Los máximos representantes antidopaje exigen que se suspenda a todo el equipo olímpico de Rusia y que se permita a los deportistas de ese país que compitan como deportistas neutrales si pueden mostrar que no utilizaron sustancias prohibidas.