Abreu batea para ciclo, Medias Blancas aplastan a Gigantes

CHICAGO (AP) — José Abreu se convirtió en el primer jugador de los Medias Blancas en completar el ciclo en 17 años, y Chicago aplastó el sábado 13-1 a los Gigantes de San Francisco.

El cubano Abreu fue uno de los seis Medias Blancas que sacudieron jonrones. El 29no de Abreu en la campaña fue en el primer inning ante Jeff Samardzija (9-13), ex abridor de los Medias Blancas.

Abreu redondeó el ciclo con un doble en el tercero, se ponchó en el quinto, dio sencillo en el séptimo contra Josh Osich y dio un triple de dos carreras versus Roberto Gómez.

El previo jugador de los Medias Blancas que consiguió el ciclo fue José Valentín ante los Orioles de Baltimore, el 27 de abril de 2000.

Tim Anderson, el venezolano Avisail García y Yoan Moncada sonaron jonrones solitarios, Nicky Delmonico añadió uno de dos carreras y el venezolano Yolmer Sanchez despachó uno de tres carreras.

Fue la 13ra vez que Chicago batea seis o más jonrones en un juego.

Por los Gigantes, el dominicano Orlando Calixte de 1-1. El venezolano Pablo Sandoval de 3-0.

Por los Medias Blancas, los cubanos Abreu de 5-4, tres anotadas y tres remolcadas; y Yoan Moncada de 5-1, una anotada y una impulsada. Los venezolanos Yolmer Sánchez de 5-3, tres anotadas y tres impulsadas; Avisail García de 4-1, una anotada y una remolcada; y Omar Narváez de 5-1